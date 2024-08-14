やすだ瓦ロードを散策。塀を歩く猫!?安田瓦の産地・新潟県へ

こんにちは！編集者の藤田華子です。日常的に和装するようになってから、日本の伝統的な手仕事にますます興味を持つようになった近頃。今回は、新潟…