新刊JPニュース
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老いの不安が楽になる 「老後をやめる」という考え方
貯金は足りるのか、何を生きがいにしたらいいのかわからない、一人ぼっちで寂し毎日を過ごすようになるのでは…など、老後の不安を抱えている人は多い…
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「メンタルも含めて技術」大谷翔平の記録的な活躍を支えた言葉たち
「憧れるのはやめましょう」とは、第５回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、アメリカ代表との決勝戦直前の「声出し」を任されたロサンゼ…
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AI時代に必須！社会を生き抜いていくための「テクノロジー脳」の作り方
毎日のようにスマートフォンやタブレット端末、ゲーム機などを手にし、チャットをしたり、動画を楽しんだり、SNSに投稿したり、ゲームをしたりと、日…
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ほとんどが廃業？フリーランスが生き残るための新しい稼ぎ方
フリーランスとして独立したが、１年で廃業する人は３割以上、10年継続している人は１割程度というデータがある。また、フリーランスで稼ぐには、でき…
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世界の偉人が語る「成長しつづける人」の条件
人間関係や人生に悩んだとき、先人たちの言葉は新たな気づきや人生の道しるべを与えてくれるだろう。先人たちの名言は、世の中を見据えたものや人間の…
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還暦後を見据えて40代から取り入れておきたい習慣とは
人生100年時代と言われるようになり、人生の節目となる還暦（60歳）を迎えてからも20年、30年と人生は続く。智慧と教養を備えた魅力ある60歳以降へ向…
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結婚より幸せ？仲良し4人組はいかに「家族」になったか 『たぶん私たち一生最強』小林早代子さんインタビュー（2）
どんなに好きな人と結婚できても、恋愛感情は一生続かない。恋愛感情を失った夫婦は破綻するかもしれないし、さもなければ「友達」に近づいていく。そ…
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60代以降の人生を充実させる「ゆるさ」とは？
６０代に入り、人生の後半をどのように過ごせばいいのかは悩みどころ。若い頃のようには働けないし、しかし隠居生活ができる余裕がある人ばかりでもな…
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結婚より幸せ？仲良し4人組はいかに「家族」になったか 『たぶん私たち一生最強』小林早代子さんインタビュー（1）
どんなに好きな人と結婚できても、恋愛感情は一生続かない。恋愛感情を失った夫婦は破綻するかもしれないし、さもなければ「友達」に近づいていく。そ…
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売ることがプレッシャー？接客業のモチベーションが上がらない理由
接客をする際、仕事のモチベーションを上げ、売上を上げるにはどうしたらいいのか。そんな接客業の悩みを解決してくれる１冊が『接客モチベーション大…
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家電に映画 日常生活にあふれるクラシック音楽の名曲とは？
クラシック音楽は敷居が高い、なんだか難しそうと感じている人は多いだろう。けれど、炊飯器や給湯器などの家電が発するお知らせ音やテレビ番組や映画…
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人間の悩みの大半を占める「人間関係」をラクにする方法
人間の悩みの大部分は人間関係に起因すると言われる。上司と上手く関係が築けない。友達付き合いが苦手。日々の中でそういった人間関係にまつわる悩み…
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社員のメンタル不調を減らすために人事労務担当者に求められる発想の転換
前触れもなく、突然社員が辞めてしまう。これは企業の人事労務担当者からしたらとても怖いことだ。厚生労働省の「労働安全調査」では、メンタル不調が…
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人生をよりよくする「感謝の効能」とは？
周囲への感謝の心がない人は疎まれるし、信頼もされない。多くの人はそれが感覚的にわかっている。だからこそ日頃から感謝の心を持とうと気をつけてい…
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部下が選ぶ「嫌いな上司」の特徴は？
米ギャラップ社の「世界の職場現状２０２３年版」によると、日本は「熱意ある社員」「職場への愛着がある社員」の割合が５％しかいないという。仕事へ…
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相手との距離感をはかりたい時に使える絶妙な質問
コミュニケーションで大切なのは言葉や仕草だけでなく、距離感である。人によって心地いい距離感は違う。お互いに上手に距離をとることができれば、人…
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仕事力に直結！言語化力を高めるシンプルで効果的な方法
もっと自分の言葉でわかりやすく伝えたい、コミュニケーション力や伝える力を伸ばしたい。普段のコミュニケーションの中でそう感じている人は、「読む…
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夢を現実にするために知るべき「潜在意識」の性質
夢や目標に向けて努力しても現実は「やっぱりそう簡単にうまくいかない」と思うことはあるだろう。そんな場合は、思考の見直しをする必要がある。人間…
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悪気がないフリをして相手を貶める「困った人」への対処法は？
何かにつけて嫌味を言ってきたり、反抗的な態度を取られたり、面倒そうに振る舞われたり…。人が集まる場所では、どんなところでもあっても自分にとっ…
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「かくれ繊細さん」に特有の疲れとその対処法
人間関係でのストレス、通勤での満員電車、SNS、老後やお金の不安やなど、日々の生活の中で閉塞感や疲労感を感じている人は多いだろう。このような疲…