Èà»á¤Îµ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Öº£¤µ¤éÄûÀµ¤·¤Å¤é¤¤¥¦¥½¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤â¤Î¡£Èà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¦¥½¤ò¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À252Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÈà»á¤Îµ¤¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Øº£¤µ¤éÄûÀµ¤·¤Å¤é¤¤¥¦¥½¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛËÜÅö¤ÏÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö»ä¤â¹âÂ´¡×¤È¸À¤Ã¤¿
¡ÖËÜÅö¤ÏÂçÂ´¤ÇÎ±³Ø¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÁê¼ê¤¬¹â³ØÎò¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¿ÈÄ¹¤¬ËÜÅö¤Ï171Ñ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö166Ñ¡×¤ÈÄã¤á¤ËÅÁ¤¨¤¿
¡ÖÂç¤¤¤½÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¿ÈÄ¹¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äã¤á¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÃËÀ¤è¤êÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤À¤è¡×¤È¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤À
¡Ö·ëº§¤ÎÏÃ¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤È¤Î´Ö¤Ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¡û¡ûºÐ¤Ê¤Î¡¼¡©¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯Ç¯Îð¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤¿¤À¤ÎÌµ¿¦¤Ê¤Î¤Ë¡Öº£¤Ï»ñ³ÊÊÙ¶¯Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿
¡Ö¡Ø¼ÒÏ«»Î¤ÎÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤¢¤È¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÌµ¿¦¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ä¤µ¤·¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¼Â¤Ï¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥¢½¼¤Ã¤Ý¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿
¡Ö½µËö¡¢²È¤Ë¤³¤â¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤µ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖËÜÅÄºÇ¹â¡ª¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤òÁõ¤Ã¤¿
¡ÖËÜÅö¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¶ÍÌ¾¤Ê¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²¿¤«¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤âÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¤Û¤ÜËèÆü³°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ï¤ê¤ÈÆÀ°Õ¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿
¡Ö²ÈÄíÅª¤Ê½÷¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼êÎÁÍý¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤é¡¢º£¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¦¡¼¤ó£²¡¢£³¿Í¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿
¡Ö¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤É¤¦¤«¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¸ÀÆ°¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÍ¤Ã¤Ä¤«¤º¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡ÛÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤Ï£²¿Í¡×¤È²á¾¯¿½¹ð¤·¤¿
¡ÖÁê¼ê¤Ï£³¿Í¤Ê¤Î¤Ë»ä¤ÏÆó·å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤ò¾¯¤Ê¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤·Èà½÷¤«¤é¡ÖÃË´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶·¡¤êÊÖ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà½÷¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×252Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡ÛËÜÅö¤ÏÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö»ä¤â¹âÂ´¡×¤È¸À¤Ã¤¿
¡ÖËÜÅö¤ÏÂçÂ´¤ÇÎ±³Ø¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë³ØÎò¤òµ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£²¾¤ËÁê¼ê¤¬¹â³ØÎò¤Ç¤â¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç¤¤¤½÷¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¿ÈÄ¹¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äã¤á¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤Ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÈÄ¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÃËÀ¤è¤êÇ¯¾å¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤À¤è¡×¤È¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤À
¡Ö·ëº§¤ÎÏÃ¤È¤«½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤È¤Î´Ö¤Ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¡û¡ûºÐ¤Ê¤Î¡¼¡©¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯Ç¯Îð¤ò¿Ò¤Í¤Æ¡¢¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¤¿¤À¤ÎÌµ¿¦¤Ê¤Î¤Ë¡Öº£¤Ï»ñ³ÊÊÙ¶¯Ãæ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿
¡Ö¡Ø¼ÒÏ«»Î¤ÎÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¼êÁ°¡¢¤¢¤È¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÌµ¿¦¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤Ë½ý¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ä¤µ¤·¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¼Â¤Ï¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤È¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥¢½¼¤Ã¤Ý¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿
¡Ö½µËö¡¢²È¤Ë¤³¤â¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤µ¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡ÖÀµÂÎ¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÆÀºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÃËÀ¤ËÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖËÜÅÄºÇ¹â¡ª¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤òÁõ¤Ã¤¿
¡ÖËÜÅö¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¶ÍÌ¾¤Ê¿Í¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸ÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö²¿¤«¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥ê¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤âÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¡¢¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£·¡Û¤Û¤ÜËèÆü³°¿©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ï¤ê¤ÈÆÀ°Õ¡×¤È¼«Ëý¤·¤¿
¡Ö²ÈÄíÅª¤Ê½÷¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤òµ¶Áõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¼êÎÁÍý¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¿º£ÅÙ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤µ¤ì¤¿¤é¡¢º£¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡ÛÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¦¡¼¤ó£²¡¢£³¿Í¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤¿
¡Ö¥¼¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤É¤¦¤«¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¸ÀÆ°¤¬¡Ö¤É¤¦¤â¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÍ¤Ã¤Ä¤«¤º¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¹¡ÛÎø°¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤Ï£²¿Í¡×¤È²á¾¯¿½¹ð¤·¤¿
¡ÖÁê¼ê¤Ï£³¿Í¤Ê¤Î¤Ë»ä¤ÏÆó·å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¿Í¿ô¤ò¾¯¤Ê¤á¤ËÅÁ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤â¤·Èà½÷¤«¤é¡ÖÃË´·¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶·¡¤êÊÖ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥½¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Èà½÷¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬Âç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×252Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº