facebookで自然と周りの男性から人気を集めてしまう美人女性ユーザー。確かに美人で人気者なのかも知れませんが、一方で「いちいち言動が鼻につく」とほかの女性ユーザーや冷静な男性ユーザーから反感を買いがちです。そこで『オトメスゴレン』女性読者に「アイドル気取りが鼻につくfacebookユーザーの特徴は？」というアンケートをとってみました。現在ちやほやされている方はセルフチェックにぜひご活用ください。【１】自分が可