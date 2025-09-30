デートの定番といえば、映画鑑賞。彼女だけでなく、意中の女性も誘いやすい、最も初級的なデートのひとつです。しかし、定番のデートだからこそ、女性の男性に対するチェックの目が厳しくなっているかもしれません。そこで、映画デートにおいて、女性は男性のどんな態度に不快感を示すのか、調査してみました。【１】エンドロールが流れた瞬間に席を立ち、帰ろうとする。「良い映画だったから、エンドロールを観て余韻に浸りたい」