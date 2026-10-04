小学生のころ、段ボールで自作するほどあこがれていた「名探偵コナン」の腕時計型麻酔銃。グッズ化された麻酔銃型腕時計を立ち寄ったゲームセンターで見つけ、必死のチャレンジの末、ついに手に入れました。原作のデザインを忠実に再現しており、カバーを開いて照準を合わせる仕掛けも備わっているそうです。投稿はXで230万回表示され、「ロマンの塊」「時計型麻酔銃！？実在したんだ」などの声が寄せられました。



【写真】腕時計型麻酔銃グッズ。カバーを開けたときに鳴る「カチッ」という金属音が最高です

投稿したのは、Xユーザーのlemonさん（@Lemil59）です。「名探偵コナン」に登場する腕時計型麻酔銃は、lemonさんが小学生のころからあこがれていたアイテムで、当時は段ボールで自作したこともあるそうです。



グッズを見つけたのは、DECO*27さんの展示会を訪れた日でした。ふと会場近くのゲームセンターに立ち寄ったところ、景品（プライズ）として並んでいたといいます。何としても手に入れようとゲームに挑戦し、念願の品を獲得したそうです。



手に入れたグッズは実際に時計として使え、普段身に着けても違和感のないデザインだと感じているそうです。原作のデザインに忠実でありながら、ワンポイントとしてコナンのシルエットが入っているところも気に入っています。



プライズながらシルバーの質感に安っぽさを感じない点も魅力だといい、なかでもお気に入りなのが、カバーを開けたときに鳴る「カチッ」という金属音だそうです。



投稿写真では、銃の照準と、背景に置かれたチケット風カードが重なるように写っています。カードは、DECO*27さんの展示会で入場特典として受け取ったもので、何も置かずに撮影すると味気なく感じたため、背景に使ったそうです。



投稿は230万回表示され、13万件の「いいね」を集めています。投稿には、

「ロマンの塊」

「欲しすぎる」

「時計型麻酔銃！？実在したんだ」

などの声が寄せられました。



投稿後はXからの通知が止まらないほどの反響があり、lemonさんは 「驚きつつも、初めての万バズへの喜びが大きかった」と振り返ります。



今回のようにアニメに登場するアイテムを再現したグッズについて、lemonさんは「いつになってもアニメキャラになりきれるというのは、子ども心がくすぐられる」と語ります。身に着けるだけでなく、実物大で再現されたグッズを飾れることにも、魅力を感じているそうです。



今回の投稿を見て、腕時計型麻酔銃グッズが欲しくなった人には、「ぜひ手にして、コナンになりきれる感動を味わってほしい」と呼びかけています。