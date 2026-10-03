自宅で過ごしている時、雷が鳴り始めて…。怖くなり、寝室から出てきた土佐犬さんがみせた行動が話題になっているのです。

思わずニヤけてしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で17万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『ちょっと抱っこしてもらえませんか…？』雷が怖くて寝室から出てきた体重50キロの超大型犬→愛おしい表情】

雷が鳴ったので、怖くて寝室から出てきた超大型犬

Xアカウント『@6464prpr』に投稿されたのは、土佐犬さんがみせたまさかの行動。

この日、突然『雷』に見舞われてしまうこととなったという「顎（アギト）」ちゃん。お家の中で過ごしていたものの、その音が苦手で怖がってしまったのだといいます。

『体重50キロの自覚がなさすぎる光景』が話題

寝室で過ごしていたというアギトちゃんは、大急ぎで飼い主さんの元にやってきたのだそう。

これでもかと耳を下げながら不安そうできゅるんとした瞳を上目遣いに、飼い主さんのことをジッと見つめながら…。

『……ちょっと抱っこしてもらえませんか……？』

と、アピールし始めたのだそう。その表情はまるで子犬のようで、どこか弱々しさをも感じさせるものの…アギトちゃんの体重は、50キロ。

自身のサイズ感に対して、あまりにも自覚がなさすぎる！？アギトちゃんの愛くるしい行動は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「かわいそ可愛い」「お顔が緊張してる」「重いけど…抱っこしてあげたい」「抱っこしたくなった」「ギュッてしよう！」「お耳が…！」「可愛すぎる」「女の子だもんね」「50キロでも怖いものは怖いよね」などのコメントが寄せられています。

猫さんたちとの尊い日常が大人気

アギトちゃんには、とっても大切な『猫さんズ』の存在があります。小さな猫さんたちにとっても優しく接するアギトちゃんの行動はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすアギトちゃん、猫さんズの日常は日々土佐犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@6464prpr」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。