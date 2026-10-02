犯行動機は神のお告げ？ 東京・港区の中国大使館に侵入したとして建造物侵入などの罪に問われた元自衛官の村田晃大被告（２４）の初公判が１日、東京地裁で開かれた。

起訴状などによると今年３月２４日に陸上自衛隊えびの駐屯地所属だった村田被告は、包丁を所持して中国大使館の敷地に侵入。同大使館職員に対して「日本の国士が神々に代わって貴殿らを誅殺するだろう」と書いた紙を渡し、脅迫した疑いが持たれている。

村田被告は起訴内容のうち、建造物侵入と銃刀法違反の罪について「間違いない」と認めた。一方で脅迫罪については「弁護士に判断を任せる」と述べ、第三者（国士）による攻撃の可能性を示しただけで自ら危害を加える意図はなかったと主張し、争う姿勢を示した。

被告人質問では、犯行を決意したきっかけを問われると「（犯行前に）夢を見た」と答えた。

村田被告は尖閣諸島をめぐって、愛国心が芽生え、自衛官となった。しかし、あがり症の性格のためプレッシャーがかかる訓練ではミスを連発。あがり症を克服するためパニック障害に効果があるとされる「フルニル」を個人輸入し服用していたという。

村田被告は服薬の効果を「感じられなかった」と述べる一方で、以前から「中国の強引で強硬な外交方針は是正されるべき」と考えており、その思いを強くしていく。

犯行前の２２日には「夢の中で、神みたいな人に『日本は中国になめられている。お前が行って談判せよ』と言われた。メッセージ通り実行しようと思った」と話した。

包丁を所持したことについては「談判したら自決しようと思った。自分の主張の強さをアピールできると思った」と当時の過激な思想を振り返った。逮捕後、村田被告は鑑定留置され、薬の影響で「普段からの思想を先鋭化させた」との診断を受けている。

現在の心境を問われると「職員の皆さんに恐怖と不安を与えてしまいました。多くの人に迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪していた。