意外と知らない「驚くほど優しくない人」の正体。心が壊れる前に気づくべき7つの特徴
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【必見】関わると心が壊れる！驚くほど優しさのない人の特徴7選と大人のあきらめ方」を公開した。動画では、カウンセラーであり作家のRyotaが、世の中に存在する「驚くほど優しくない人」の心理的特徴とその背景について解説し、優しさはある種の才能であるという結論を提示している。
Ryotaはまず、世の中には「驚くほど優しくない人もいる」と提起し、その特徴を7つの視点から分析する。1つ目の特徴として「損得ばかりで考えている」ことを挙げ、他人を自分に役立つかどうかで評価し、役立たなくなると無関心になる心理を解説した。また、2つ目の特徴である「共感力が低い」点については、他人の痛みを想像できず、「それで何が問題なの？」と冷酷な対応をとるケースを紹介している。
さらに興味深い視点として、7つ目の「公正世界仮説にこだわりすぎる」という心理に言及した。これは良い行いは報われ、悪い行いは罰せられるという考え方に固執する状態を指す。この仮説に縛られた人は、苦しんでいる人を見ると「努力が足りないからだ」と自己責任論を押し付け、手を差し伸べるどころか見下すような態度をとってしまうと分析している。
他にも、「自分が癒されたいばかり」で試し行動をとる心理や、「正当性ばかりこだわる」自己保身の姿勢など、一見すると理解しがたい冷たい態度の裏にある未熟な精神状態やナルシシズムについて具体例を交えて説明。読者にとって、身近に潜む優しさのない人のメカニズムを理解する重要な気づきを与えている。
動画の結びでRyotaは、「優しさっていうのもみんなが持ってるものじゃなくて、ある意味才能みたいなもの」と結論づけた。相手に過度な期待をせず、根底に優しさを持つ人とのつながりを大切にすることが、自分自身の心を守るための鍵となるだろう。
Ryotaはまず、世の中には「驚くほど優しくない人もいる」と提起し、その特徴を7つの視点から分析する。1つ目の特徴として「損得ばかりで考えている」ことを挙げ、他人を自分に役立つかどうかで評価し、役立たなくなると無関心になる心理を解説した。また、2つ目の特徴である「共感力が低い」点については、他人の痛みを想像できず、「それで何が問題なの？」と冷酷な対応をとるケースを紹介している。
さらに興味深い視点として、7つ目の「公正世界仮説にこだわりすぎる」という心理に言及した。これは良い行いは報われ、悪い行いは罰せられるという考え方に固執する状態を指す。この仮説に縛られた人は、苦しんでいる人を見ると「努力が足りないからだ」と自己責任論を押し付け、手を差し伸べるどころか見下すような態度をとってしまうと分析している。
他にも、「自分が癒されたいばかり」で試し行動をとる心理や、「正当性ばかりこだわる」自己保身の姿勢など、一見すると理解しがたい冷たい態度の裏にある未熟な精神状態やナルシシズムについて具体例を交えて説明。読者にとって、身近に潜む優しさのない人のメカニズムを理解する重要な気づきを与えている。
動画の結びでRyotaは、「優しさっていうのもみんなが持ってるものじゃなくて、ある意味才能みたいなもの」と結論づけた。相手に過度な期待をせず、根底に優しさを持つ人とのつながりを大切にすることが、自分自身の心を守るための鍵となるだろう。
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YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。