スーパーの駐車場でひとり鳴き続けていた子猫。保護を試みるも逃げられてしまう状態が続き…。無事に保護されるまでのハラハラする展開と、その後の心温まる変化に多くの反響が寄せられています。

話題の動画の再生回数は12万回を超え「保護してくださってありがとうございます」「めちゃくちゃ可愛い子」「体預けてくるの可愛すぎ」といったコメントが集まっています。

【動画：スーパーの駐車場で『鳴き続けていた子猫』…保護の瞬間と『心温まる変化』】

駐車場で子猫を発見

Instagramアカウント「＠jun_tane_volunteer」に投稿されたのは、ひとり鳴き続けた子猫の保護までのお話です。投稿者さんの旦那さんがスーパーの駐車場で子猫の鳴き声がすることに気づいたのだそう。

連絡を受けた投稿者さんは、キャリーとおやつを持って駆けつけたそうです。同じく子猫を見かけたという女性も加わり、3人で子猫を保護しようとするも、捕まえることができなかったのだそう。

難航する保護…

そこから数日間、水やごはんを置いて様子を見ていると、子猫はお腹が空いていて近くまで来てくれるものの、惜しいところで逃げられてしまう状態が続いたそうです。

さらに、その間に子猫が姿を見せない日もあり、投稿者さんはとても心配だったといいます。

その後、保護猫活動のボランティア仲間から捕獲器を借りることができたため、スーパーに許可を取って閉店後に設置したのだそう。

翌日の早朝に捕獲器を確認したところ、子猫を無事捕獲できたそうです。動物病院へ連れていくと生後7週ほどの男の子と判明し、食欲も旺盛で健康状態も良好だったといいます。スーパーの名前にちなんで「マル」ちゃんと名付けたそうです。

少しずつ縮まる距離

保護当初は威嚇していたマルちゃんですが、日に日に心を開いてくれたのだそう。投稿者さんはマルちゃんの里親さんを見つける予定でしたが、家族に迎える方向で旦那さんと話を進めているとのこと。

ひとりぼっちで頑張り、大きな声で助けを求め、見事に幸せを手に入れたマルちゃんの姿に心が温まりますね。

投稿には「お優しい方たちに見つけてもらって良かったね(*^^*)安心出来る場所見つかってほんとに良かったぁ」「ボランティアの皆様お疲れ様でした！とっても可愛い子～」「理解ある人達の繋がりで助かったね！幸せになろうね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「＠jun_tane_volunteer」では、里親募集中の預かり猫・犬たちの様子や、保護活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「＠jun_tane_volunteer」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。