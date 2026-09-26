風呂場で湯船につかっていた際に発見した“黒い物体”。予想外の正体に、SNSでは「なんなんだ…」「1匹見つけたら300匹はいるって言いますものね」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいる。

【映像】湯船に浮かぶ“黒い物体”の正体（拡大）

投稿したのはエイブラムズ（@IT_is_ABRAMS）さん。「湯船になんか浮いてるなぁと思ったら…」という書き出しでコメントを添え、風呂場で発見した“小さな物体”の写真をXにアップした。

湯船に浮かぶ“黒い物体”の正体

指先に載っているのは、プリントされた「絶対」の二文字。エイブラムズさんによると、発見した場所は風呂場だけではないそう。「こないだ階段にも絶対落ちてたな…どこから出てくる絶対なんや」と疑問を口にしていた。

この投稿に、SNSでは「野生の絶対だ！」「1匹見つけたら300匹はいるって言いますものね」「どこかに残された『絶命』があるはずです！」「うちも最近こういう文字が落ちててすごく気になってます。なんなんだ…」といったユーモアあふれるコメントが寄せられ、9万件超の「いいね」が押されている。（9月25日14時時点のデータ）

ニュース番組『わたしとニュース』はエイブラムズさんを取材。当時の状況について「湯船につかっていたら、黒い物が浮遊していたのを発見。虫かホコリだと思ったのですが、よく見たら文字のように見え、すくい上げたら『絶対』でした…（何を言ってるかわかりませんね）」と振り返った。

投稿の反響には「いただいたコメントの中に『衣類の表示では？』とあり、確かにそんな気がしました。しかし、正体は今もわかっていません…」と話している。（『わたしとニュース』より）