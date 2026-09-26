「うつ病」が進行すると現れる症状はご存じですか？放置した際のリスクも医師が解説！

うつ病が進行すると無気力や希死念慮など深刻な症状が現れ、早急な専門医による治療が不可欠です。

※この記事はメディカルドックにて『「うつ病の症状」はご存知ですか？初期症状やなりやすい人の特徴も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病の特徴

精神的ストレス、身体的ストレスが重なって発症し、脳の機能に何らかの障害が起きていると考えられています。

日本では、生涯のうちにおよそ15人に1人がうつ病を経験するとされており、誰にとっても身近な病気といえます。

うつ病は症状が重くなると「死にたい」と感じるほど追い詰められてしまうこともあり、放置すると自殺につながる危険もあります。だからこそ、早期の診断と適切な治療を受けることが大切です。

うつ病の原因を教えてください

心理的、社会的要因仕事、人間関係の強いストレスや大切な方との別れなど喪失体験 性格的傾向几帳面、真面目、責任感が強い性格 遺伝的要因家族に うつ病 の既往歴があること 生理学的要因脳内の神経伝達物質（セロトニン、ノルアドレナリンなど）の働きの乱れ 身体疾患アルツハイマー病やがんなど線維筋痛症などの慢性疾患

多くの場合、これらのリスク因子が相互に影響しあって発症に至ります。

例えば、責任感が強く完璧主義な性格の男性会社員が、部下への業務の任せ方に悩み、自信を失ったことをきっかけに不眠や吐き気などの身体症状が出現し、うつ病が発覚した事例があります。これは、性格的傾向と心理的、社会的要因が重なった典型的なケースといえます。

うつ病になりやすい方には、メランコリー親和型や執着気質といった性格傾向が共通してみられます。メランコリー親和型は、他者との調和を重んじ、気配りや責任感が強い一方、対人関係で無理をしやすい傾向があります。

執着気質は、几帳面で完璧主義的、物事に粘り強く取り組む反面、柔軟性に欠け、自責的になりやすい特徴があります。

どちらのタイプもストレスが多い環境において自分を追い込みやすく、適切に休んだり助けを求めたりするのが苦手なため、うつ病を発症しやすいとされています。ただし、誰でも環境や状況次第でうつ病を発症する可能性があるため、性格だけが原因とはいえません。

進行したうつ病の症状

中期うつ病の症状にはどのようなものがありますか？

具体的には、強い無気力感や意欲の低下が続き、何事にもやる気が起きなくなります。自己否定感もより強まります。加えて強い疲労感や思考の遅さがみられ、物事の判断が困難になる場合もあります。さらには感情の鈍化が起こり、以前は自然に涙が出ていた状況でも涙が出にくくなることがあります。

この状態を中等症うつ病と呼び、患者さんは、社会的や家庭的な活動がかなり困難になり、仕事を続けられなくなる方も少なくありません。

末期うつ病の症状を教えてください

強い抑うつ気分に加えて、絶望感や罪悪感が強まり、死にたい、いなくなりたいと思う気持ち（希死念慮）が現れることがあります。食事や会話、入浴といった基本的な生活も困難になり、ベッドから出られない、無言のまま過ごすといった状態に陥ることもあります。

思考や判断力は著しく低下し、現実的な判断ができなくなるケースもあります。精神的苦痛だけでなく、頭痛や消化器症状など身体の不調も悪化しやすくなります。この段階では自殺のリスクも高まるため、早急に専門医による治療と安全の確保が必要です。

うつ病は、早期診断と早期治療によって回復のスピードと質が大きく変わります。不調が続くときは遠慮せずにできるだけ早く医療機関を受診することが大切です。

編集部まとめ

うつ病はこころと身体に影響を及ぼし、日常生活を困難にする病気です。日本人の15人に1人が生涯のうちに一度は経験するとされており、誰にでも発症の可能性があります。

つらいと感じたら、ひとりで抱え込まず、信頼できる方や医療機関に相談することが大切です。

参考文献

日本うつ病学会治療ガイドライン

うつ病のメカニズム