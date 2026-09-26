30年以上発見されていなかったことから一時は絶滅したとも考えられていた絶滅危惧種のトカゲ「アデレードアオジタトカゲ」を何者かから譲り受けたとして、ペット店を経営する男が逮捕されました。

■超希少トカゲを違法に譲り受けたか

警視庁によりますと、大阪市のペット店「G.O.LAB.」を経営する韓国籍の宇原大樹こと宇大樹容疑者は2025年12月、オーストラリアに生息する絶滅危惧種、「アデレードアオジタトカゲ」を何者かから違法に譲り受けた疑いがもたれています。

宇容疑者は、店の駐車場で、ペットショップ仲間とみられる人物から、他の種類のトカゲ複数匹とともに譲りうけ、対価として数百万円を支払ったとみられています。

■“一時は絶滅”…アデレードアオジタトカゲとは

「1950年代に絶滅したと言われていた」

アデレードアオジタトカゲについてこう話すのは、静岡県・河津町の体感型動物園iZooの担当者です。

30年以上見つかっていなかったため、絶滅したと考えられていて、ワシントン条約など輸出入を規制する法律もなかったといいます。

「研究者の中ではもう絶滅したと思われていたが、 1992年に再発見されてオーストラリアのビクトリア州・アデレードという地域の草原の穴の中から見つかった」「大きさも20センチぐらいにしかならない。 本当に小型でなかなか見つからなかったトカゲですね。」（担当者）

日本国内にアデレードアオジタトカゲはとても少ないといいます。

「オーストラリア固有種なんですけれども、海外でアデレードアオジタトカゲを見る機会ってほぼないと考えられてきた」「ワシントン条約で商取引が禁止される以前に 数匹流通したというのは把握しているんですけれども国内に何匹いるかはちょっとわからない」

国内に現在何匹いるかわからないとしたうえでこう話しました。

「希少な種類が欲しいマニア愛好家というのが存在するのは確か」（担当者）

■「まず出回らない激レア種です！今回なんと販売してみます」逮捕のきっかけはSNSの投稿

逮捕のきっかけとなったのは、宇容疑者が経営する店のSNSだったといいます。

「日本全国のアオジタ愛好家の皆様！！ヤモリ屋さんのG.O.LAB.に何故かとてつもなくヤバいアオジタトカゲがいてます世界一珍しい幻のアオジタトカゲアデレードアオジタトカゲ日本中探し回っても見つからないかとまず出回らない激レア種です！今回なんと販売してみます探していた方によってはまたとないチャンスかと思いますちなみに流通がないので値段設定難しい」

この投稿を目にした人が警視庁に情報提供をしたことで捜査が始まり、家宅捜索を行ったところ、アデレートアオジタトカゲが店から見つかったといいます。

今後、警視庁は種の保存法で原則禁止されている販売目的の広告についても立件する見込みです。

警視庁の調べに対し、宇容疑者は、アデレードアオジタトカゲを譲り受けたことは認めたうえで、「アデレードアオジタトカゲが国際希少野生動植物種に指定されているとは知らなかった」と一部容疑を否認しているということです。

■地球上から絶滅してしまう…

iZooの担当者は今回の事件に危機感を募らせました。

「アデレードアオジタトカゲ自体が生息数が少なく、国際的な商業取引が禁止された種類。流通してしまうととにかく地球上から絶滅してしまう。 生態系が崩れるという部分にもつながる」（担当者）