「お金がない」が口癖の人に欠けている視点

一番お得な買い物は“100%引き”の「買わないこと」

「月1万円の節約は300万円の高配当株より確実」時間と労力を無駄にしない家計改善の鉄則

「四季報は『5×5』で8割読める」意外と知らない会社四季報の読み方。初心者が3秒で優良銘柄を見抜くコツ

「高配当株投資」で後悔しないために！投資前に決めておくべき“配当方針”の重要性

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FP1級・CFP®認定者の知見と投資歴15年の経験から、月1万円の配当金と一生困らない家計管理術を伝授。保険や商品を売らない中立な立場で、初心者やFP資格を活かしたい方向けに、暮らしを豊かにする「お金の教養」を本音でお届けします。真面目に生きる人が報われる、温かい家計の循環を一緒につくりましょう。