「意外と知らない」熱中症対策の落とし穴？内科医が経口補水液「OS-1」による血糖値の変動を徹底検証
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が、「熱中症対策【OS-1】本当に飲んで大丈夫？内科医が血糖値測定で徹底解説！」を公開した。動画では、内科医の山村聡氏が熱中症対策として知られる経口補水液「OS-1（オーエスワン）」を飲用し、血糖値がどれほど変動するかを自らの身体を使って検証している。
検証では、山村氏がOS-1を500ml飲み、腕に装着した専用のセンサーを用いて血糖値の推移を計測した。飲用前の血糖値124からスタートし、わずか30分後にはピークの204まで到達。上昇幅は80に達した。その後はインスリンの分泌により急降下し、80分後にはスタート時より低い111まで下がるという激しい変動を見せた。
山村氏は、OS-1やスポーツドリンクについて「結構急激に上げます」と指摘する。OS-1には500mlあたり12.5gの糖質が含まれており、ブドウ糖や果糖を含むため血糖値を急上昇させやすいと解説した。そのため、日常的な水分補給として「ジュースのような飲み方」をすることは推奨しないと語った。
一方で、大量に汗をかくスポーツ時や炎天下での作業など、脱水症状や熱中症の危険がある場面では、体液に近い浸透圧でスムーズに吸収されるため非常に有効であると説明している。日常の軽度な喉の渇きには水やお茶を選び、状況に応じて使い分けることが重要だという。
さらに熱中症対策として、暑いと感じる前の「出かける前」や「朝」のタイミングで水分を摂取しておくことの重要性も強調された。身近な経口補水液の特性を正しく理解し、適切なタイミングで活用することの大切さを実感させられる解説となっている。
検証では、山村氏がOS-1を500ml飲み、腕に装着した専用のセンサーを用いて血糖値の推移を計測した。飲用前の血糖値124からスタートし、わずか30分後にはピークの204まで到達。上昇幅は80に達した。その後はインスリンの分泌により急降下し、80分後にはスタート時より低い111まで下がるという激しい変動を見せた。
山村氏は、OS-1やスポーツドリンクについて「結構急激に上げます」と指摘する。OS-1には500mlあたり12.5gの糖質が含まれており、ブドウ糖や果糖を含むため血糖値を急上昇させやすいと解説した。そのため、日常的な水分補給として「ジュースのような飲み方」をすることは推奨しないと語った。
一方で、大量に汗をかくスポーツ時や炎天下での作業など、脱水症状や熱中症の危険がある場面では、体液に近い浸透圧でスムーズに吸収されるため非常に有効であると説明している。日常の軽度な喉の渇きには水やお茶を選び、状況に応じて使い分けることが重要だという。
さらに熱中症対策として、暑いと感じる前の「出かける前」や「朝」のタイミングで水分を摂取しておくことの重要性も強調された。身近な経口補水液の特性を正しく理解し、適切なタイミングで活用することの大切さを実感させられる解説となっている。
YouTubeの動画内容
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