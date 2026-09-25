窓越しに張り付いているヤモリを見つけた猫さん。捕まえたい衝動に駆られた結果、賢いような、でもちょっぴりアホかわいい行動がSNS上で720万回以上も表示されるほど話題に！「ガラスの向こうに潜りたいのかなww」「ぬこなりに考えてんのおもろwww」といった声が寄せられています。

【動画：猫が『窓の外にいるヤモリ』を捕まえようとした結果…まさかの『動き』】

️ガラスの向こうのヤモリに…

Xアカウント「もちすけ (@mokemoke_5757)」さまに投稿されたのは、猫の「あられ」ちゃんが見せたある日の可愛らしい行動です。

ある日、窓の外にヤモリを見つけたあられちゃん。気になって、顔を近づけてみるも、窓の反対側に張り付いているため、ヤモリを捕らえることはできません。

顔を近づけたり、前足で触れようとしたり、少し顔を横に倒して角度を変えてみてみたり……。いろんな方法を試すあられちゃんは、なんだか賢そう！

すると--

️どうにか捕まえたい！

なんと、体をのけぞらせて前足を勢いよく伸ばしたというあられちゃん。もしかすると、体を反転させることで、ヤモリのいる外へと手を伸ばせると思ったのかもしれません（笑）

その後も体をのけぞらせて、前足を伸ばし続けていたというあられちゃん。捕まえられないと悟った時の表情も、どこか不思議そうだったとか！

そんなあられちゃんの賢そうで、でもちょっぴりアホっぽい可愛らしい行動は、X上でも大反響！「これ絶対、中身ヒトでしょwww」「裏面が見えるから自分も裏面にwww」「ガラスの裏に入りたい気持ちはなんとなく感じられました」といった声が殺到しました。

Xアカウント「もちすけ (@mokemoke_5757)」さまでは、そんなあられちゃんや他の動物さんたちの様子が発信されています。

あられちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「もちすけ (@mokemoke_5757)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。