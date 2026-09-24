〝完全復活〟だ。大相撲秋場所１２日目（２４日、東京・両国国技館）、１敗で単独首位の横綱大の里（２６＝二所ノ関）が関脇熱海富士（２４＝伊勢ヶ浜）を下して１１勝目を挙げた。

前に突進してきた相手に押し込まれるも、右下手を引いて華麗に出し投げを決めた。３連敗中だった苦手な相手を退けて「ここ数場所負けているので、一日一番、集中していきました」と納得の表情を浮かべた。

幕内後半の審判長を務めた九重親方（元大関千代大海）は「余裕がありましたね。すごい落ち着いている感じだった。熱海富士を押し込むような当たりはできないと思ったのか、熱海富士の当たり所を前で受け流しながら下手をさぐって。まともに力をぶつけるわけでもなく、うまい相撲だった」と横綱の相撲内容を絶賛。「横綱は研究しているんだなと思った。今思えば、力だけの勝負ではなくて、相手に合わせた相撲もあるもんね」と感服した様子だった。

７月の名古屋場所は左肩の故障明けで臨み、３場所ぶりに１５日間土俵に上がった。しかし、Ｖ争いには絡めず、９勝６敗で苦杯をなめた。横綱豊昇龍（立浪）が不在の今場所は、４日目に平幕高安（田子ノ浦）に金星を配給したが、５日目から立て直して８連勝となった。

早ければ１３日目にも１年ぶりの優勝が決まる中、大関霧島（音羽山）との対戦が組まれた。大の里は「一日一番、集中してまた明日からやっていく。積極的に残り３日間、強気な相撲を見せたい」と言葉に力を込めた。