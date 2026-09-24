お骨が綺麗に残らなくても残念ではない

お骨がもろもろになるのは「焼きすぎ」なのか？

「実はケンタッキーも…」元火葬場職員が明かす棺に入れられて困った意外な副葬品と火葬の裏事情

「ちっちゃいカニが出てきても…」元火葬場職員が明かす、海で亡くなった人の火葬の意外な真実

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火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。