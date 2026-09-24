自分の大きさをわかっていないわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「愛おしすぎる…」「嬉しそうな顔がたまらない」「幸せな気持ちになれました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『抱っこ紐』を犬に見せた結果→『抱っこしてほしい』と訴えて…自分のサイズがわかっていない光景】

抱っこ紐を出すと…

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」では、ボーダーコリーの『リーリエ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『ガルチェロ』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、ママが抱っこ紐を取り出すと、リーリエちゃんがすぐに近づいてきました。そして、その場でちょこんとお座り。

実はリーリエちゃん、抱っこしてもらうのが大好きなのだそうです。抱っこ紐を見ただけで、「今日は抱っこしてくれるの？」と期待しているのかもしれません。

さらに、ママの前で立ち上がり、抱っこしてほしいと一生懸命おねだり。まるで小さな子どもが甘えているような姿です。大好きなママに抱っこしてもらえると分かり、嬉しそうに待っていたのでしょう。

ニパッと可愛い笑顔♡

そんなリーリエちゃんのための抱っこ紐は、なんと20キロまで対応できるもの。リーリエちゃんは17キロなので、しっかりと収まるサイズです。

そこでママが抱っこ紐に入れて立ち上がると、リーリエちゃんはニパッと満面の笑み。とろけるような表情を浮かべ、すっかりご満悦だったそうです。

とはいえ、17キロのリーリエちゃんを抱っこする姿は、まるで大きな赤ちゃんを抱えているよう。本人は自分の体の大きさなど気にしていないのかもしれません。

「抱っこしてもらえるなら、それでいい」とばかりに甘える姿が、なんとも愛らしいですね。

僕も抱っこしてほしい！

すると、その様子を見ていたガルチェロちゃんも、ママの前でお座り。「僕も抱っこして」と甘えるような表情を浮かべていたそうです。

そこで今度はパパが抱っこすることに。ところが、ガルチェロちゃんはなんと29キロ。力持ちのパパでも抱き上げるのは大変ですが、本人はとっても幸せそうな顔に。

大きな体で甘える姿に、思わずホッコリしてしまう一幕でした。

この投稿には、「嬉しくて幸せいっぱいだね」「とろけそうな笑顔で可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」には、他にもリーリエちゃん＆ガルチェロちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。