台風25号で9人死亡5人不明　甚大被害の千葉　相次ぐ土砂崩れ　水引かず長期化　印旛沼決壊で大規模冠水　停電も続く

台風25号による被害が拡大しています。

千葉県では印旛沼の堤防が決壊。

大規模な冠水被害が相次いでいます。

周辺では住民の生活への影響も長期化しています。

台風25号の影響で甚大な被害を受ける千葉県。

相次ぐ土砂崩れ、さらに、長期化する大規模な冠水。

なぜ水が引かないのでしょうか。

原因とみられる1つが、氾濫した川の水が流れ込む印旛沼の堤防の決壊です。

台風25号の直撃から2日がたった千葉県。

上空からカメラが捉えたのは、普段は釣り人が多く訪れるレジャースポットの印旛沼です。

しかし、印旛沼では堤防の一部が決壊し、周辺では大規模な冠水が続いています。

関東を襲った台風25号の被害が徐々に明らかになってきました。

千葉市では道路が陥没し、寸断される被害が出ていました。

崖にぽっかりと開いた大きな穴。

付近には大量の木が倒れ、寸断された道路の断面からは雨水が流れ落ちていました。

60以上の箇所で土砂崩れが起きていたのは長柄町。

山から大量の土砂が流れ込んでいた先は、小学校の校庭でした。

普段、子供たちの元気な声が響く校庭は土砂に埋もれてしまいました。

山肌があらわになった崖を見ると、複数の土砂崩れが並ぶように発生しているのが分かります。

至る所で発生した土砂崩れ。

裏山が崩れて飲食店をのみ込み、土砂の威力は室内にも及んでいました。

壁が押されてひびが入り、縦に壁紙が裂けていました。

被害に遭った店は再開のめどが立たず、このまま閉店することも考えているといいます。

味処だるま亭・桜井美智子さん：

もう1回（店が）始められるか…。このまま閉業しないといけないか、まだ全然わからない状態。

住宅街がまるで池のように冠水していたのは、酒々井町。

現在も水は引いておらず、街は一変していました。

家が床上浸水の被害に遭い、部屋が水浸しになった住宅。

水位は約20cmに達しました。

一方、市原市には真っ黒に焼け焦げた住宅が残されていました。

21日に火事が発生したという火災現場は、かろうじて柱が少し残っていますが、それも真っ黒に焼け焦げていました。

土砂崩れが発生した跡もあり、斜面が大きく崩れて土がむき出しになっていて、今も煙が上がっていました。

さらに火災の激しさを物語るように、車ががれきの下敷きに。

台風25号が千葉県に最接近していた21日午後8時半ごろ、住宅から火が出て70代の男女2人がけがをしました。

周辺では当時、停電が起きていて、使用していたろうそくが燃え広がったとみられます。

近隣住民は火災の様子を目撃していました。

近隣住民：

家全体に炎が上がって、あっという間に焼け落ちて悲惨な状態で。

さらに深刻なのが、現在も続く大規模停電です。

周辺一帯が停電する市原市で、許可を得て住宅を取材すると、止まっていたのは電気だけではありませんでした。

自宅が停電した住人：

ここに（食材が）入れてある。水は大丈夫。食品はダメ。臭いがしています。（水が）全然出ない。こうやってもダメ。

台風が直撃してから、電気と水道のない暮らしが2日間も続いていました。

自宅が停電した住人：

この懐中電気とランタンと…。不便ですよ、本当に。自分が実際になったらやっぱり大変。

千葉県では午後5時時点で約2万4280軒が停電しています。

さらに千葉県では、大規模な冠水も続いています。

高崎川が氾濫した佐倉市でも、今もまだ一部で冠水は続いていました。

なぜここまで長期化するのでしょうか。

その原因の1つとされるのが、印旛沼です。

印旛沼は22日早朝、堤防の一部が決壊。

あふれた水が周辺に流れ込み、住宅などで大規模な冠水が続いています。

周りが水に囲まれ、まるで陸の孤島のようになっている住宅も。

農業用ハウスや車が水没していました。

印旛沼でコイの養殖を行っていた男性は、網が破れ、500匹ほどのニシキゴイが逃げてしまったといいます。

印旛沼でコイの養殖を営む男性：

（復旧には）1カ月ぐらい…。もっとかかるかもしれない。いつ復旧するかわからない。ちょっと心配してる。

氾濫した高崎川の水が流れ込む印旛沼。

今回の台風では、予想をはるかに超える雨量だったため、印旛沼の排水能力の限界を超えたといいます。

22日午前4時半には、管理を始めた1968年以降で最高となる水位5.04メートルを観測し、22日早朝に堤防が決壊したというのです。

甚大な被害をもたらしている台風25号。

きょう一日、断続的に雨が降り続いた千葉県。

印西市では水没した車の近くで60代の男性が見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されています。

一方、神奈川・三浦市の土砂崩れがあった住宅では、行方不明だった30代の女性の死亡が確認されました。

近隣住民：

もしそのまま（土砂に）飲み込まれていたら、もしかしたら死んでいたかも…。

今回の台風では、これまでに9人が死亡、5人が行方不明となっています。

各地の被害が明らかになる中、早くも次の台風となる26号が24日にも発生する見込みです。

日本のはるか南の海上にある熱帯低気圧は、週明けには強い勢力となって、暴風域を伴い沖縄に接近する恐れがあり、被災地ではさらなる被害が心配されています。