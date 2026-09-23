【悶絶】添い寝するお兄ちゃんの耳をロックオンした子猫、まさかの「はむはむ」攻撃にキュン死確定
YouTubeチャンネル「おかゆ生活」が、「子ねこが耳を はむはむ してきます♡」を公開しました。物置きで親猫もおらず一人ぼっちだったところを緊急保護された、生後1か月ほどの子ねこ「おかゆ」ちゃん。動画には、そんなおかゆちゃんが大好きな「お兄ちゃん」の耳を熱心に「はむはむ」する、愛くるしい姿が収められています。
横になってくつろぐお兄ちゃん。その頭の後ろ側にちょこんと寄り添うおかゆちゃんは、お兄ちゃんの耳元に顔を近づけ、小さな舌でペロペロと舐め始めます。「くすぐったいよ」と笑いながら身をよじるお兄ちゃんですが、おかゆちゃんの愛情表現は止まりません。なすがままにしていると、今度は耳たぶを小さな口でくわえ、ガブッと甘噛みして「はむはむ」と堪能し始めます。
お兄ちゃんの耳を夢中で味わうようなその姿には、「美味しいのでしょうか(笑)」と思わずツッコミが。カメラを見つめながら真剣な表情で耳を噛み続ける様子からは、「おいちいの♪」という可愛らしい心の声が聞こえてきそうです。お兄ちゃんもなんだか嬉しそうな様子で、されるがままに受け入れています。
その後も、お兄ちゃんの首元にスリスリと身を寄せたり、仰向けにゴロンと転がったりと、そばから全く離れようとしないおかゆちゃん。すっかり家族に心を許し、リラックスしていることが伝わってきます。優しいお兄ちゃんと甘えん坊なおかゆちゃんの仲睦まじい触れ合いに、見ているだけで自然と笑顔になってしまう、心温まる癒やしの映像となっています。
横になってくつろぐお兄ちゃん。その頭の後ろ側にちょこんと寄り添うおかゆちゃんは、お兄ちゃんの耳元に顔を近づけ、小さな舌でペロペロと舐め始めます。「くすぐったいよ」と笑いながら身をよじるお兄ちゃんですが、おかゆちゃんの愛情表現は止まりません。なすがままにしていると、今度は耳たぶを小さな口でくわえ、ガブッと甘噛みして「はむはむ」と堪能し始めます。
お兄ちゃんの耳を夢中で味わうようなその姿には、「美味しいのでしょうか(笑)」と思わずツッコミが。カメラを見つめながら真剣な表情で耳を噛み続ける様子からは、「おいちいの♪」という可愛らしい心の声が聞こえてきそうです。お兄ちゃんもなんだか嬉しそうな様子で、されるがままに受け入れています。
その後も、お兄ちゃんの首元にスリスリと身を寄せたり、仰向けにゴロンと転がったりと、そばから全く離れようとしないおかゆちゃん。すっかり家族に心を許し、リラックスしていることが伝わってきます。優しいお兄ちゃんと甘えん坊なおかゆちゃんの仲睦まじい触れ合いに、見ているだけで自然と笑顔になってしまう、心温まる癒やしの映像となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
うちの物置きに子ねこがいました。 親猫もいないようなので、緊急保護しました。 生後1か月ほどの子ねこで、どうすれば良いかてんやわんや・・・ そんな、子ねこの成長記録を見守ってください。 💕にゃんずプロフィール💕 🐱おかゆ（メス・三毛・生後1か月） うちの倉庫にいた迷子の子ねこちゃん 🐱ふぃがろ様（オス・茶トラ・15才） 神社でカビだらけになっていたところを保護 ありがたい猫様・ボスねこ 🐱ちこ（メス・ハチワレ・6才） キャンプ場に迷い込んで一匹でいるところを保護 白い靴下4足はいてます 🐱ぽこ（オス・サバトラ・3才） 雪に埋もれて衰弱しているところを保護 声が変 ---------- A kitten wandered into our storage shed. There was no sign of the mother cat, so I took the kitten in for emergency care. It is only about a month old, and I’m not quite sure what to do... Please follow along as I watch this little one grow.
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