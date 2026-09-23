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うちの物置きに子ねこがいました。 親猫もいないようなので、緊急保護しました。 生後1か月ほどの子ねこで、どうすれば良いかてんやわんや・・・ そんな、子ねこの成長記録を見守ってください。 💕にゃんずプロフィール💕 🐱おかゆ（メス・三毛・生後1か月） うちの倉庫にいた迷子の子ねこちゃん 🐱ふぃがろ様（オス・茶トラ・15才） 神社でカビだらけになっていたところを保護 ありがたい猫様・ボスねこ 🐱ちこ（メス・ハチワレ・6才） キャンプ場に迷い込んで一匹でいるところを保護 白い靴下4足はいてます 🐱ぽこ（オス・サバトラ・3才） 雪に埋もれて衰弱しているところを保護 声が変 ---------- A kitten wandered into our storage shed. There was no sign of the mother cat, so I took the kitten in for emergency care. It is only about a month old, and I’m not quite sure what to do... Please follow along as I watch this little one grow.