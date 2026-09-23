9月17日、イラストレーターでVTuberとしても活動する「しぐれうい」と、ジュニアアパレルブランド「mezzo piano」のコラボ企画「しぐれうい×mezzo piano」の中止が発表された。

16日に発表された同コラボ。10月3日から愛知県・名古屋PARCOを皮切りに、東京・SHIBUYA109渋谷店と大阪・心斎橋PARCOの3箇所でポップアップショップを期間限定でオープンするほか、オンラインでの受注販売も予定されていた。

「変態たちに見つかってしまった」

「しぐれうい」が自ら選んだ同ブランドの服やアクセサリーを着用した描き下ろしイラストのグッズを販売予定だったが、「しぐれうい」の代表曲『粛聖！！ロリ神レクイエム』がロリコンを題材にした楽曲だったことで、女児向けブランドとのコラボは相応しくないという批判がSNSで殺到していた。

メゾピアノ公式Xアカウント（ベリエちゃん名義）は中止の理由をこう説明。

《さまざまなご意見をお受けしたこと、また店舗運営をはじめとする関係者の安全に関わる内容もあったため、本コラボレーションは中止とさせていただきました。本件につきまして、ご心配をおかけしましたこと、誠に申し訳ございませんでした》

「しぐれうい」も同日Xを更新。

「様々なご意見をいただきましたこと、また私を含む関係者への暴力行為を示唆する脅迫もあり、安全を考慮し本コラボレーションは中止となりました。ご来場を検討いただいておりました皆さまへは急なご連絡となり、またご心配をおかけすることとなり誠に申し訳ございません」

と脅迫行為があったことを報告した。SNSでは、

《メゾピアノ、コラボを中止したのはいいが、変態たちに見つかってしまったので、危機管理意識の高い親御さん達は、もう買わないだろうし、着せることもないだろうから、ブランドとしてはオワコンの一途を辿るやろな》

《メゾピアノ重課金者だけど中止したとしても逆恨みしたオタクに娘が危害加えられたらと思うと着せるの怖い。中止したからもう大丈夫なんて単純な問題じゃない。ナルミヤには大いに反省してほしい。女児親は可愛い我が子が性被害に遭わないよういかに神経尖らせてるのか知って欲しい。本当に最悪だと思う》

と娘に購入していたという母親たちから、今回の件で購入を控えるという意見が続出する結果に。

問題視されている『粛聖！！ロリ神レクイエム』は、YouTubeで1.3億回再生されるなど「しぐれうい」の代表曲だけにコラボを依頼する側が知らなかったとは考えづらい。何故、そのようなクリエイターとコラボをすることになったのか？

17日に「mezzo piano」を運営する「ナルミヤ・インターナショナル」広報部に質問状を送ったが、期日の18日までに返事はなかった。

ファン層を拡大するために定着したコラボ企画だが、コラボをする相手によっては企業の信用問題にも繋がるだけに、しっかりとリサーチをした上で行うべきだろう。

週刊女性PRIME