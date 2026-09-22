台風25号による記録的大雨から一夜明け、千葉県各地の上空から撮影された映像から、河川の氾濫による大規模冠水や土砂崩れによる被害の様子がわかってきました。

【映像】あふれ出す茶色い水…大規模冠水したコンビニや飲食店の様子

佐倉市で午前7時半ごろ撮影された映像からは、21日午後9時すぎに氾濫した高崎川から水があふれ、半日経った現在も住宅街が大規模に冠水している様子がわかります。

消防などがゴムボートを使って住民を安全な場所へ運んでいます。濁った水が車の屋根の高さまで来ている場所もあります。

大網白里市で午前8時半ごろ撮影された映像には、8月の千葉豪雨などで大規模冠水したコンビニエンスストアやラーメン店の周囲が再び大規模に冠水している様子が映っています。

ラーメン店によると周囲は広範囲に冠水しているものの、店舗内への浸水はごくわずかにとどめられているということです。22日に営業再開する予定でしたが、再度延期するということです。

袖ケ浦市で午後9時ごろ撮影された映像では、斜面が崩れ、自動車販売店など複数の建物や道路に大量の土砂が流れ出している様子がわかります。看板なども倒れています。現時点で復旧作業はまだ始まっていないものとみられます。（ABEMA NEWS）