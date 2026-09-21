【切ない】夏休みが終わり学校へ行ったお兄ちゃんを探す子猫、まさかの「ランドセル占拠」で登校阻止の結末
YouTubeチャンネル「おかゆ生活」が、「お兄ちゃん学校行かないで…切なすぎる子ねこ」と題した動画を公開しました。動画では、保護されたばかりの子ねこ「おかゆ」ちゃんが、夏休みが明けて初めて大好きなお兄ちゃんと離れ離れになり、健気に帰りを待つ様子が収められています。
家の物置きにいたところを緊急保護されたおかゆちゃん。夏休み中に保護されたため、これまではお兄ちゃんと一日中一緒に過ごしていました。しかし夏休みが終了し、登校日を迎えたことで状況が一変。お兄ちゃんが学校へ行ってしまうと、おかゆちゃんは状況が理解できず、部屋の床でキョロキョロと辺りを見回します。「にぃちゃは？」と不思議そうに探す仕草を見せました。
その後、玄関で待ち続けるものの、お兄ちゃんは帰ってきません。待ちくたびれてウトウトしてしまう場面もありましたが、お父さんと猫じゃらしで遊ぶと、高くジャンプして元気を取り戻します。それでも、玄関から物音がするとすぐにお兄ちゃんを探しに行くなど、心細い様子。再び待ちくたびれて毛布の上で眠ってしまいました。
やがて、午前授業を終えたお兄ちゃんが帰宅。窓から姿が見えると、おかゆちゃんはソワソワし始めます。ドアが開くと「にぃちゃ！」と出迎え、お兄ちゃんに抱っこされると安心したように身を委ねました。
ご飯をしっかり食べた後、おかゆちゃんはお兄ちゃんのランドセルの上に乗って「いっちゃだめ」と登校を阻止するような行動に出ます。最後は、お兄ちゃんの隣に寄り添ってぐっすりと眠る姿が映し出されました。大好きなお兄ちゃんと離れ離れになった切ない時間から一転、再会を喜ぶ愛情たっぷりな2人の関係性に、思わず頬が緩む癒やしの動画となっています。
家の物置きにいたところを緊急保護されたおかゆちゃん。夏休み中に保護されたため、これまではお兄ちゃんと一日中一緒に過ごしていました。しかし夏休みが終了し、登校日を迎えたことで状況が一変。お兄ちゃんが学校へ行ってしまうと、おかゆちゃんは状況が理解できず、部屋の床でキョロキョロと辺りを見回します。「にぃちゃは？」と不思議そうに探す仕草を見せました。
その後、玄関で待ち続けるものの、お兄ちゃんは帰ってきません。待ちくたびれてウトウトしてしまう場面もありましたが、お父さんと猫じゃらしで遊ぶと、高くジャンプして元気を取り戻します。それでも、玄関から物音がするとすぐにお兄ちゃんを探しに行くなど、心細い様子。再び待ちくたびれて毛布の上で眠ってしまいました。
やがて、午前授業を終えたお兄ちゃんが帰宅。窓から姿が見えると、おかゆちゃんはソワソワし始めます。ドアが開くと「にぃちゃ！」と出迎え、お兄ちゃんに抱っこされると安心したように身を委ねました。
ご飯をしっかり食べた後、おかゆちゃんはお兄ちゃんのランドセルの上に乗って「いっちゃだめ」と登校を阻止するような行動に出ます。最後は、お兄ちゃんの隣に寄り添ってぐっすりと眠る姿が映し出されました。大好きなお兄ちゃんと離れ離れになった切ない時間から一転、再会を喜ぶ愛情たっぷりな2人の関係性に、思わず頬が緩む癒やしの動画となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
うちの物置きに子ねこがいました。 親猫もいないようなので、緊急保護しました。 生後1か月ほどの子ねこで、どうすれば良いかてんやわんや・・・ そんな、子ねこの成長記録を見守ってください。 💕にゃんずプロフィール💕 🐱おかゆ（メス・三毛・生後1か月） うちの倉庫にいた迷子の子ねこちゃん 🐱ふぃがろ様（オス・茶トラ・15才） 神社でカビだらけになっていたところを保護 ありがたい猫様・ボスねこ 🐱ちこ（メス・ハチワレ・6才） キャンプ場に迷い込んで一匹でいるところを保護 白い靴下4足はいてます 🐱ぽこ（オス・サバトラ・3才） 雪に埋もれて衰弱しているところを保護 声が変 ---------- A kitten wandered into our storage shed. There was no sign of the mother cat, so I took the kitten in for emergency care. It is only about a month old, and I’m not quite sure what to do... Please follow along as I watch this little one grow.
youtube.com/@okayu-kitten YouTube