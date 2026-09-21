娘さんが腹筋をしていたら、豆柴たちが「構って」とアピールし始めて…？負荷がかかりすぎている筋トレ風景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で129万回再生を突破。「大変ｗ」「超モテモテ」「精神的に強くなれそう」「柴犬天国良いなぁ」といった声が寄せられています。

【動画：女の子が筋トレを始めた結果→なぜか犬たちが近づいてきて…腹筋どころではない『負荷がスゴイ光景』】

Instagramアカウント「komameshibas」には、豆柴の一家の微笑ましい日常が投稿されています。ご紹介するのは、投稿者さんの娘さんが筋トレをしていた時の豆柴さんたちの行動です。

娘さんが腹筋をしていたら、2匹の豆柴さんが近づいてきて「何してるの～？」「そんなことしてないで一緒に遊ぼうよ！」とちょっかいを掛け始めたとか。2匹が背中に飛びついたり体に乗ってお顔をペロペロ舐めようとしたりするので、娘さんは普通に腹筋をするより何倍も大変そう！

負荷がかかりすぎている光景に爆笑

それでも娘さんが頑張って腹筋を続けていたら…？なんとテーブルの下でくつろぎながら様子を見ていた1匹もやってきて、最終的に3匹の豆柴さんたちに囲まれて筋トレをするはめになってしまったとか。

「こっちを見て！」とアピールし続ける豆柴さんたちが可愛くて筋トレどころではなくなってしまいそうですが、娘さんはなんとか耐えて腹筋をやり切ったそうですよ。肉体的にも精神的にも負荷がかかりすぎているトレーニング風景は、たくさんの人を笑わせてくれることとなりました。

この投稿には「笑えるｗ」「スポーツトレーナー3人もいる」「腹筋だけでなく可愛さに負けない忍耐も鍛えられてる」「こういうスポーツジム出来たら入会したいです」といったコメントが寄せられています。

豆柴一家との愛に溢れた日常

豆柴一家はみんな娘さんのことが大好きで、勉強中もそばで見守っていたり、お布団に入ると「一緒に寝たい！」と寄ってきたりするそうです。

特に次女の「てん」ちゃんは愛情表現が激しくて、寝転んでいる娘さんの体の上に乗って「大好き～っ」とお顔を擦りつけたり、「もう離れない！」とばかりにしがみついたりしていることも。その尊い光景を見るたびに、投稿者さんは幸せな気持ちになるそうですよ。豆柴一家と娘さんたちの愛に溢れた日々が、この先もずっと続きますように。

豆柴一家の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「komameshibas」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「komameshibas」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。