給食に隠されている「地理」を探せ！ 47都道府県のご当地給食を紹介
YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「【給食から見る日本地理】47各都道府県のご当地メニューと地域の産業・歴史」と題した動画を公開した。動画では、日本全国の「ご当地給食」を紹介しながら、各地域の気候や産業が食文化に与えた影響を解説している。
ジオジオ氏は冒頭、「給食にも実は『ジオ』（地理的要素）が隠れています」と語る。地域特有の郷土料理や名産品が取り入れられた給食のメニューを眺めることで、その土地の農業や歴史まで学ぶことができると提起した。
動画では、北海道の給食に登場する「ジンギスカン」を取り上げ、第一次世界大戦などを契機とした国策による羊毛産業の歴史が背景にあると説明。また、青森県の「せんべい汁」や岩手県の「ひっつみ」については、「やませ」と呼ばれる冷たく湿った季節風による凶作に悩まされた地域で、米の代わりとなる小麦などを使った料理として発展したという知られざる背景を明かした。
さらに、山梨県の「ほうとう」や群馬県の「おきりこみ」など、稲作が難しい地域や二毛作が盛んな地域における粉食文化の根付きについても言及。徳島県の「そば米雑炊」は源平合戦で敗れた平家の落人伝説に由来し、山口県の「鯨の南蛮煮」は江戸時代からの捕鯨文化を反映しているなど、気候や歴史的背景が食文化に深く結びついている事実を次々と提示した。鳥取県ではカニの旨味を楽しめる「親ガニの味噌汁」が給食に出るなど、地域ごとの豊かな水産物も紹介されている。
単なる懐かしのメニュー紹介にとどまらず、気候風土や先人たちの知恵がいかにして郷土料理を生み出し、現代の給食に受け継がれているのか。「ご当地給食」を通じて、日本の奥深い地理と歴史のつながりを再発見できる内容となっている。
ジオジオ氏は冒頭、「給食にも実は『ジオ』（地理的要素）が隠れています」と語る。地域特有の郷土料理や名産品が取り入れられた給食のメニューを眺めることで、その土地の農業や歴史まで学ぶことができると提起した。
動画では、北海道の給食に登場する「ジンギスカン」を取り上げ、第一次世界大戦などを契機とした国策による羊毛産業の歴史が背景にあると説明。また、青森県の「せんべい汁」や岩手県の「ひっつみ」については、「やませ」と呼ばれる冷たく湿った季節風による凶作に悩まされた地域で、米の代わりとなる小麦などを使った料理として発展したという知られざる背景を明かした。
さらに、山梨県の「ほうとう」や群馬県の「おきりこみ」など、稲作が難しい地域や二毛作が盛んな地域における粉食文化の根付きについても言及。徳島県の「そば米雑炊」は源平合戦で敗れた平家の落人伝説に由来し、山口県の「鯨の南蛮煮」は江戸時代からの捕鯨文化を反映しているなど、気候や歴史的背景が食文化に深く結びついている事実を次々と提示した。鳥取県ではカニの旨味を楽しめる「親ガニの味噌汁」が給食に出るなど、地域ごとの豊かな水産物も紹介されている。
単なる懐かしのメニュー紹介にとどまらず、気候風土や先人たちの知恵がいかにして郷土料理を生み出し、現代の給食に受け継がれているのか。「ご当地給食」を通じて、日本の奥深い地理と歴史のつながりを再発見できる内容となっている。
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