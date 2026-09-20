Snow Man佐久間大介、喋り方がキスマイ宮田俊哉に似る「週8くらいで会ってるときもあった」【マッチング TRUE LOVE】
【モデルプレス＝2026/09/20】女優の土屋太鳳とSnow Manの佐久間大介が9月20日、都内で開催された「映画『マッチング TRUE LOVE』（9月25日公開）公開5日前！緊急招集会議」に、共演の豊嶋花、倉悠貴、内田英治監督とともに出席。佐久間が、事務所の先輩とのエピソードを明かした。
【写真】キスマイ宮田俊哉＆Snoｗ Man佐久間大介、オーラ満載プライベートショット
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される〈マッチングツアー〉へと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、本性が暴かれていく。前作を超えるスケールと緊張感で、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
最初の企画では、作中の怪しいキャラクターをランキング形式で発表。事前に行われたアンケート結果が発表された。土屋が演じる輪花は第7位にランクインしており、その理由として「吐夢の考えに感化されているんじゃないか」というコメントがあった。
その話の中で佐久間は「よく会ってる人に影響されるとか結構あるから。だんだん喋り方が似てくるとかありますからね」と口に。「僕、Kis-My-Ft2の宮田（俊哉）くんとめちゃくちゃ仲良くて。週8くらいで会ってるときもあったんです」と宮田との親交を明かし、「いろんな先輩に『宮田にめっちゃ喋り方似てるな』って言われたりしました」と自身のエピソードを告白した。
土屋も「『24時間テレビ』で走らせていただいたときに、高橋尚子選手の動画を見ながらずっと走る練習をしていたので、そういう意味では走り方を似せたりして」とコメント。「うまいものを見て寄せていくのはわりかし得意」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ宮田俊哉＆Snoｗ Man佐久間大介、オーラ満載プライベートショット
◆土屋太鳳主演「マッチング TRUE LOVE」
本作は、2024年に公開され大きな反響を呼んだ映画『マッチング』の続編にして、完全新章となるラブサバイバル・スリラー。前作で出会った輪花（土屋）と吐夢（佐久間）のその後を軸に、舞台を南の島で開催される〈マッチングツアー〉へと移し、「真実の愛を証明できなければ殺される」という究極のルールのもと、参加者たちの愛、欲望、疑念、本性が暴かれていく。前作を超えるスケールと緊張感で、恋愛リアリティーショーの華やかさとデスゲームの狂気が交錯する“恋リア地獄”を描く。
◆佐久間大介、喋り方がキスマイ宮田俊哉に似る
最初の企画では、作中の怪しいキャラクターをランキング形式で発表。事前に行われたアンケート結果が発表された。土屋が演じる輪花は第7位にランクインしており、その理由として「吐夢の考えに感化されているんじゃないか」というコメントがあった。
その話の中で佐久間は「よく会ってる人に影響されるとか結構あるから。だんだん喋り方が似てくるとかありますからね」と口に。「僕、Kis-My-Ft2の宮田（俊哉）くんとめちゃくちゃ仲良くて。週8くらいで会ってるときもあったんです」と宮田との親交を明かし、「いろんな先輩に『宮田にめっちゃ喋り方似てるな』って言われたりしました」と自身のエピソードを告白した。
土屋も「『24時間テレビ』で走らせていただいたときに、高橋尚子選手の動画を見ながらずっと走る練習をしていたので、そういう意味では走り方を似せたりして」とコメント。「うまいものを見て寄せていくのはわりかし得意」と話した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】