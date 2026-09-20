ママさんが大型犬と帰省している時に、その場にいないパパさんの名前を出したら…？大型犬の切なくて愛おしい反応に思わず涙する人が続出し、投稿は記事執筆時点で12万回再生を突破しています。

【動画：妻からLINEで『大型犬の映像』が送られてきたので、確認すると…今すぐ会いたくなる『切ない光景』】

ママと帰省中の大型犬に「パパは？」と聞いたら…

Instagramアカウント「onechan_no」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「蒼空（そら）」ちゃんのパパさんへの愛を感じる光景です。ある日、蒼空ちゃんと一緒に帰省中のママさんから、パパさんに1本の映像が送られてきたそう。

さっそく映像を確認してみると、蒼空ちゃんがフリスビーをくわえて走り回っている様子がうつっていたとか。楽しそうに遊んでいる姿が、なんとも微笑ましいです。ところがママさんが「パパは？」と聞いた瞬間に、蒼空ちゃんの様子が一変！

切なくて愛おしい反応

蒼空ちゃんはフリスビーをポロッと取り落とし、「あれ、そういえばパパがいないな。どこ？」というようにあたりをキョロキョロ見回し始めたそう。

どうやら急にパパさんのことを思い出して会いたくなったようで、必死に探し続ける蒼空ちゃん。ママさんが「明後日来るって！」と教えると、「今すぐ会いたいのに…」としょんぼり。あまりにも切ない姿に胸が締め付けられると同時に、愛おしさが込み上げます。

パパさんも思っていた以上に蒼空ちゃんに愛されているのだと知って、早く会いたくてたまらなくなったとか。そしてその後は、映像を繰り返し見ながら泣いてしまったそうですよ。相思相愛な蒼空ちゃんとパパさんなのでした。

この投稿には「探してるの可愛い」「こんなん泣いちゃうよぉー」「早く会いたいね」「パパすぐ行ったって～」といったコメントが寄せられています。

お散歩中の可愛い要求にキュン！

普段の蒼空ちゃんはパパさんに対して素っ気ない態度をとることが多いそうですが、実は甘えん坊さんで撫でられるのが大好きなのだとか。

お散歩中もパパさんをチラチラ見て、「ヨシヨシして」と要求してくるという蒼空ちゃん。そしてパパさんが立ち止まって頭を撫でてあげたらニコ～ッと笑顔になり、「よろしい、お散歩再開！」と満足そうに歩き出すそう。あまりにも可愛い姿にキュンとせずにはいられません！

これからも蒼空ちゃんとパパさんとママさんが、愛と笑顔に溢れた日々を過ごせますように。

Instagramアカウント「onechan_no」には蒼空ちゃんの尊い日常や、パパさんが制作したゴールデンレトリバーが主人公の漫画が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「onechan_no」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。