車で動物病院にやってきたワンコは、「病院」という言葉を聞くと思った以上に怖がってしまって…？ワンコの表情を見て抱きしめたくなる人やもらい泣きする人が続出し、投稿は記事執筆時点で214万回再生を突破。「愛おしい」「怖いよね」「人間みたいに表情豊か」といった声が寄せられています。

【動画：車の中で、犬に『病院』と声をかけた結果→意味を完全に理解して…今にも泣きだしそうな表情】

「病院」の一言でワンコの表情が変化！

Instagramアカウント「4gou.m」に投稿されたのは、パグの「いえやす」君を動物病院に連れて行った時の様子です。病院の駐車場に到着したら、飼い主さんはいえやす君を車から降ろす前に「病院！」と声をかけたそう。すると病院が大嫌いないえやす君は、ものすごく悲しそうなお顔に…。

もともといえやす君は眉が下がり気味でお口がへの字型という、哀愁と愛嬌が絶妙に入り混じったお顔をしているのですが、この時はお目目もウルウルしていて今にも泣き出しそうな表情になっていたとか。

抱きしめたくなるほど切なくて可愛い

さらにいえやす君はプルプル震えながら「ブゥ～…」と悲しげに鳴いたり、「本当に行かなくちゃダメ？」とうかがうように飼い主さんをじっと見つめたりして、「怖いから帰りたい」という気持ちを全身で表現していたそう。その切なくて可愛らしい姿を見たら、ぎゅっと抱きしめたくなってしまいます！

ちなみに投稿から3年ほど経った現在、いえやす君は８歳になっており、もう昔のように病院を怖がることはないそうです。しかしやはり病院が嫌いなことに変わりはないようで、診察が終わってから怒って吠えまくるのだとか。以前より強くたくましく成長したのは確かなので、いつか余裕の表情で病院に行ける日がくるかもしれませんね。

この投稿には「可哀想だけど可愛い」「ギュ～ってしてあげたくなりますね」「もらい泣きしてしまう」「とても頭のいい子ですね」「こんな顔されたら今日はやめとこっかって言ってしまいそう」といったコメントが寄せられています。

食べることと寝ることが大好き

いえやす君はとても食いしん坊で、食べ物をもらえそうな時はお目目をキラキラさせておねだりしにくるそうです。飼い主さんがトマトを切っている時に、ガムをくわえたまま「ちょうだい！」とアピールしてきたこともあるとか。

また寝るのも大好きで、気持ち良さそうに眠っている姿はとても愛くるしいそうです。これからもいえやす君がたくさん食べてたくさん寝て、穏やかで幸せな毎日を過ごせますように。

いえやす君の愛嬌たっぷりの姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「4gou.m」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「4gou.m」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。