【発見】野良猫が劇的に懐く方法とは？「困っている所を助ける」と驚きの変化が
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、『発見？野良猫をむちゃくちゃ懐かせる方法』と題した動画を公開しました。動画では、元野良猫たちが投稿主に心を開き、劇的に懐くようになったきっかけが紹介されています。
最初は決して人懐っこいタイプではなかったという「参瑚」。野良猫時代、公園のボス猫から牽制を受けていた参瑚にとって、人間嫌いのボス猫を遠ざけてくれる投稿者の側は安全な場所だったようです。どうやら人間の側なら大丈夫と気づいたようで、図らずも参瑚を助けた形になったことが、めちゃくちゃ懐くきっかけになったといいます。
また、元々気が強いじゃじゃ馬猫だった「白サバ姉さん」は、たぬきの親子から逃げているところを深夜に匿われたことで態度が一変。足元にまとわりついて離れず、自ら進路を塞ぐほどの甘えん坊になった姿が収められています。さらに、胸に怪我をし腹にトリモチがついていたご近所のアイドル猫「茶トラ兄」は、保護されて病院で治療を受けて以来、家の前で出待ちをするほどの懐きぶりを見せるようになりました。
動画の終盤では、「猫に懐いて欲しかったら猫が困っている所を助けると良いと思われる」と結論づけられました。一方で、助けた記憶がないのにすっかり懐いてくつろいでいる謎の黒白猫も登場し、「ていうか誰だよお前」と鋭いツッコミが入る場面も。ピンチを救われた恩を忘れない、義理堅く愛らしい猫たちの姿に心温まる映像となっています。
最初は決して人懐っこいタイプではなかったという「参瑚」。野良猫時代、公園のボス猫から牽制を受けていた参瑚にとって、人間嫌いのボス猫を遠ざけてくれる投稿者の側は安全な場所だったようです。どうやら人間の側なら大丈夫と気づいたようで、図らずも参瑚を助けた形になったことが、めちゃくちゃ懐くきっかけになったといいます。
また、元々気が強いじゃじゃ馬猫だった「白サバ姉さん」は、たぬきの親子から逃げているところを深夜に匿われたことで態度が一変。足元にまとわりついて離れず、自ら進路を塞ぐほどの甘えん坊になった姿が収められています。さらに、胸に怪我をし腹にトリモチがついていたご近所のアイドル猫「茶トラ兄」は、保護されて病院で治療を受けて以来、家の前で出待ちをするほどの懐きぶりを見せるようになりました。
動画の終盤では、「猫に懐いて欲しかったら猫が困っている所を助けると良いと思われる」と結論づけられました。一方で、助けた記憶がないのにすっかり懐いてくつろいでいる謎の黒白猫も登場し、「ていうか誰だよお前」と鋭いツッコミが入る場面も。ピンチを救われた恩を忘れない、義理堅く愛らしい猫たちの姿に心温まる映像となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
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