助けた記憶はない？不思議な懐き方をする謎の猫

怪我をした茶トラ兄を病院へ連れて行くと…

図らずも参瑚を助けた結果…途端に懐くように

「フギャアア」と鳴く猫を白黒猫が教育した結果…まさかの「サイレント」な結末

「イケメンすぎる」食いしん坊の元野良猫、自分のご飯を横取りされてまさかの神対応

8年越しに再会を果たした元野良猫と先住猫の運命に感動必至！

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos