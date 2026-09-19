1分間だけ『犬に車で待ってもらった』結果→戻ったら『助手席』にいて…思わず二度見する光景が65万再生「疲れ吹き飛んだｗ」「おじさんで草」
想定外の姿になったわんこが反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で65万回再生を突破し、「こういうおじさんいるｗ」「この可愛さは反則ｗ」「アルパカか…」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：1分間だけ『犬に車で待ってもらった』結果→戻ったら『助手席』にいて…思わず二度見する光景】
助手席のわんこが…？
TikTokアカウント「pinch.pinpin」の投稿主さんは、ちょっぴり大きめなトイプードル『ピンちゃん』ちゃんの日常を紹介しています。ピンちゃんとドライブ中、用事のため1分間だけ車で待ってもらうことにした投稿主さん。
用事を済ませて戻り、助手席を見ると、そこには大人しく待つピンちゃんの姿が。ところが、その姿を見て思わず笑ってしまいました。
なんと、ピンちゃん自慢のボリューミーな頭の毛が、フロントガラスにぴったり押さえつけられていたのです。まるでリーゼントのような髪型に、いつものふわふわ感はありません。
さらに、投稿主さんに気づくと、ピンちゃんはニッコリ笑顔に。インパクトがありすぎる髪型を気にする様子もなく、嬉しそうな表情を見せてくれたそうです。
1分間のお留守番で生まれた、微笑ましい一幕でした。
この投稿には、「まじでどしたんwww」「笑わせにきてるやろｗ」「疲れが一瞬で吹き飛びました」など、多くのコメントが寄せられています。
お出迎えはしない主義
そんなピンちゃんは、とってものんびり屋さん。パパが家に帰ってきても、わざわざお出迎えには行かないそうです。
パパがリビングに入ってみると、そこにはクッションの上で仰向けになって眠るピンちゃんの姿が。どうやらパパが帰ってきたことにも、まったく気づいていないようです。
パパが「ピンちゃん」と声をかけても、起きる気配はありません。お出迎えよりも、今はお昼寝が大事。そんなマイペースな姿が、なんともピンちゃんらしくて可愛らしいですね。
TikTokアカウント「pinch.pinpin」には、他にもピンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：TikTokアカウント「pinch.pinpin」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。