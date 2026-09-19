想定外の姿になったわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で65万回再生を突破し、「こういうおじさんいるｗ」「この可愛さは反則ｗ」「アルパカか…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1分間だけ『犬に車で待ってもらった』結果→戻ったら『助手席』にいて…思わず二度見する光景】

助手席のわんこが…？

TikTokアカウント「pinch.pinpin」の投稿主さんは、ちょっぴり大きめなトイプードル『ピンちゃん』ちゃんの日常を紹介しています。ピンちゃんとドライブ中、用事のため1分間だけ車で待ってもらうことにした投稿主さん。

用事を済ませて戻り、助手席を見ると、そこには大人しく待つピンちゃんの姿が。ところが、その姿を見て思わず笑ってしまいました。

なんと、ピンちゃん自慢のボリューミーな頭の毛が、フロントガラスにぴったり押さえつけられていたのです。まるでリーゼントのような髪型に、いつものふわふわ感はありません。

さらに、投稿主さんに気づくと、ピンちゃんはニッコリ笑顔に。インパクトがありすぎる髪型を気にする様子もなく、嬉しそうな表情を見せてくれたそうです。

1分間のお留守番で生まれた、微笑ましい一幕でした。

この投稿には、「まじでどしたんwww」「笑わせにきてるやろｗ」「疲れが一瞬で吹き飛びました」など、多くのコメントが寄せられています。

お出迎えはしない主義

そんなピンちゃんは、とってものんびり屋さん。パパが家に帰ってきても、わざわざお出迎えには行かないそうです。

パパがリビングに入ってみると、そこにはクッションの上で仰向けになって眠るピンちゃんの姿が。どうやらパパが帰ってきたことにも、まったく気づいていないようです。

パパが「ピンちゃん」と声をかけても、起きる気配はありません。お出迎えよりも、今はお昼寝が大事。そんなマイペースな姿が、なんともピンちゃんらしくて可愛らしいですね。

TikTokアカウント「pinch.pinpin」には、他にもピンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pinch.pinpin」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。