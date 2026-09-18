9月8日に名古屋市を襲った記録的豪雨。道路が冠水する中で、保育園の園児を助けたのは“地域のつながり”でした。

【写真を見る】9月8日の名古屋の豪雨 保育園に迫る雨水…保育士が園児を抱え隣の電気設備会社へ 日頃から連携し訓練実る 園児たち｢助けてくれてありがとう｣

名古屋市中村区の保育園の近くで撮影された映像には、保育士が子どもを雨から守るように抱きかかえて歩いています。



（保育士）

「小学校の25mプールがずっと続いているような感じ。びっくりしました。この場所で（雨水は）膝上くらいまで」



線状降水帯も発生した9月8日の記録的な豪雨。当時、名古屋・中村区の「たかなしの森保育園」には0歳から6歳までの園児24人がいました。

隣の電気設備会社へ 日頃から訓練重ねる

保育園は平屋建てで目の前の道路は冠水。雨水が迫っていましたが、園内に避難する場所はありません。そこで…。



（保育士）「隣の五幸電設さんの3階に避難しました」



保育士たちが園児を連れて避難したのは隣の電気設備の会社。保育園では日頃から会社と連携し、会議室を緊急時の避難先として、利用できるように訓練を重ねていました。



避難開始から20分ほどで、園児全員が会議室に移動することができました。

園児たちはきょう 感謝の言葉を伝えに…

（園児たち 18日午後1時ごろ）

「五幸電設さん、助けてくれてありがとうございました」



会社を訪れて感謝の言葉を伝えた園児たち。



（五幸電設関係者）

「うれしいです。当然のことをしただけなのにね」



急な災害時に大切なのは、助け合える地域のつながり。改めて教えてくれました。