職場で過ごしていると、どこからか聞こえてきた『太鼓』のような音。音の出処を探してみると…想定外だった『音の原因』と柴犬さんのお姿が話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で56万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：どこからか聞こえてくる『太鼓の音』→原因を探っていたら…想定外だった『まさかの光景』】

どこからか『太鼓の音』が聞こえるなと思ったら…

Xアカウント『@bankinmatu』に投稿されたのは、柴犬さんがみせた微笑ましい光景。

この日も、いつも通り職場であるガソリンスタンドで職務に励まれていたという飼い主さん。すると、どこからか『太鼓の音』のようなものが聞こえてきたのだといいます。

想定外だった『音の原因』に絶賛

どこから聞こえてきているのか、音の出処を探してみると辿り着いたのは…。

店長犬「まつ」ちゃんのお気に入りベッド。どうやらお耳が痒かったのか、後ろ足をゆっくりと動かしながら『カイカイ』をしていたようです。

一定のリズムを刻みながら、ゆっくりでもしっかりと耳を掻いていたというまつちゃん。

その反動でベッドに置いてある『カエルのぬいぐるみ』に後ろ足が当たり、リズミカルで心地よい、太鼓を叩くかのような音が鳴り響いていたのだといいます。

思いのほか、勢いよく強打されるカエルさん、もちろん悪気はなく気持ちよさそうな表情を浮かべるまつちゃん。

見れば見るほどなぜかジワジワと笑いが込み上げてくるその微笑ましい光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「気持ちよさそうな顔」「カエル無実なのにｗ」「リズム良くできてる」「あぁ、カエルさんがｗ」「目つぶって聞くと余計に遠くから聞こえてくる祭り太鼓で夏の終わりの趣き」「笑ってしまった」「蹴りがはやいｗ」などのコメントが寄せられています。

毎日大忙し！ガソリンスタンドの店長柴犬さん

ガソリンスタンドの店長を務めているまつちゃんは、毎日大忙しな日々を過ごされているのだそう。店番やお客様対応はもちろんのこと、癒しを届けたりお昼寝をしたり…その業務は多岐にわたるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすまつちゃんの日常は日々多くのユーザーに柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bankinmatu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。