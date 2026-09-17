3000万円超の最高峰セダン！

2026年6月20日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が公式インスタグラムを更新し、妻の真美子さんとの連名で第2子の誕生を報告しました。

日常の動向にも視線が注がれるなか、球場への移動で使用するクルマも注目されています。その車両から降り立つ様子に対し、ユーザーからさまざまな声が上がっています。

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大谷選手は20日、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足の写真に、英語の感謝メッセージを添えて投稿しました。その後男児であることも明らかになり、祝福のコメントが集まっています。

そんな大谷選手は、これまでもテスラやポルシェに乗る姿が取り上げられてきましたが、直近でスタジアム到着時に目撃されたのがイギリスの高級車ブランド、ベントレーのセダン「フライングスパー」です。

2024年に刷新された第4世代とみられ、仕様から最上級グレードの「マリナー」と推測されます。

フライングスパーのボディサイズは全長5316mm×全幅2220mm×全高1474mm、ホイールベースは3194mm。乗車定員は5名で、後席を含めゆとりある室内設計が特徴です。

外観には専用のダイヤモンドパターングリルや22インチホイール、解錠時に現れる電動式マスコットのフライングBなどが採用されています。

内装にはMULLINERの刺繍が入ったナッパレザーシートや3Dレザーパネルが組み合わされ、職人によるテクスチャー加工など仕立ての良さが図られています。

パワートレインは4リッターV8ツインターボエンジンに電動モーターを組み合わせたウルトラ パフォーマンス ハイブリッドを搭載。

システム最高出力782PS、最大トルク1000Nmを発揮し、0-100km／h加速は3.5秒、最高速度は285km／hと公表されています。

導入時の参考価格は消費税込で3350万円から3650万円に設定されていました。

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2026年5月中旬、大谷選手が黒のフライングスパーから降りて球場内のカートへ移動する様子が話題となりました。

ユーザーからは「かっこいい」「ベントレーに乗っているのが凄い」「存在感がある」といった声が寄せられています。

家族が増えた大谷選手ですが、今後もプレーを含めその動向に注目が集まりそうです。