公開20周年記念『サイレントヒル』レストア版が渋谷・SPACE PART3で初上映決定
公開から20年目を迎える映画『サイレントヒル』（2006）のレストア版が、9月24日より東京・渋谷「SPACE PART 3 by PARCO」で国内初上映することが決定した。
【写真】恐ろしくも美しい『サイレントヒル』（2006）フォトギャラリー
本作は、大ヒットホラーゲーム『サイレントヒル』を自身もゲームのファンであると語るクリストフ・ガンズ監督が2006年に実写化したホラー作品。
最愛の娘・シャロンが、悪夢にうなされて叫ぶ「サイレントヒル……」という奇妙な言葉。母親のローズはその謎を解くため、ウェストバージニア州に実在する街・サイレントヒルを訪ねることにする。しかしまったくひと気がなく、深い霧に覆われたその街は、一度足を踏み入れたら抜け出すことのできない呪われた迷宮だった。そこで失踪してまったシャロンの身を案じるローズは、おそるおそるサイレントヒルを探索するうちに想像を絶する恐怖に見舞われていく……。
雪のように降る灰に包まれた街が、血と錆の「裏世界」へと変貌する圧巻の映像美や、ゲームのアイコンでもある恐ろしくも芸術的なクリーチャー、母娘の絆と人間の闇に迫るストーリーは、公開当時からゲームファンやホラー好きのみならず、多くの映画ファンを魅了し続けてきた。
そして、この秋公開20年を経て、圧巻の映像美と圧倒的な世界がレストアされ、再び劇場のスクリーンに蘇る。
映画『サイレントヒル』レストア版は、「SPACE PART 3 by PARCO」で9月24日より期間限定上映。
【写真】恐ろしくも美しい『サイレントヒル』（2006）フォトギャラリー
本作は、大ヒットホラーゲーム『サイレントヒル』を自身もゲームのファンであると語るクリストフ・ガンズ監督が2006年に実写化したホラー作品。
最愛の娘・シャロンが、悪夢にうなされて叫ぶ「サイレントヒル……」という奇妙な言葉。母親のローズはその謎を解くため、ウェストバージニア州に実在する街・サイレントヒルを訪ねることにする。しかしまったくひと気がなく、深い霧に覆われたその街は、一度足を踏み入れたら抜け出すことのできない呪われた迷宮だった。そこで失踪してまったシャロンの身を案じるローズは、おそるおそるサイレントヒルを探索するうちに想像を絶する恐怖に見舞われていく……。
そして、この秋公開20年を経て、圧巻の映像美と圧倒的な世界がレストアされ、再び劇場のスクリーンに蘇る。
映画『サイレントヒル』レストア版は、「SPACE PART 3 by PARCO」で9月24日より期間限定上映。