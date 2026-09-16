川遊びをするわんちゃん兄弟の光景が、31万再生を超えて笑顔を届けることに。川に浮かぶパパをレスキューするわんちゃんたちの姿が素敵だと、反響を呼んでいます。

投稿には、「ふたりとも一生懸命泳いでいてカッコいい」「遊ぶ時、いつも全力で素敵」と温かい反応が寄せられることとなりました。

【動画：川で浮いていたら、犬たちが『危ないかもしれない』と勘違いして…颯爽と『レスキューに向かう光景』】

誕生日のお祝いに、思い出の川へ！

YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』に投稿されて反響を呼んでいるのは、ある夏の日に川へ遊びに行った時の光景。

その日、柴犬『おもち君』とシベリアンハスキー『おこめ君』のパパとママは、お誕生日を迎えたおもち君のために、お祝いをすることに。そこで、おもち君のお気に入りスポットの川へ遊びに行くことにしたといいます。

川が大好きなおもち君は、到着するなり嬉しそうに泳ぎ始めたそう。

一方、ちょっと怖がりなところがあるおこめ君は、足先まで水に浸かると、思わず後ずさりをしていたといいます。

いつも一緒に遊んでいるふたりの、それぞれの反応が微笑ましいです。

パパを助けに向かうおもち君とおこめ君

そうして川を満喫していたところ、少し離れた川の中でパパが浮いているところを発見したおもち君。その光景を見たおもち君は、すぐさまパパのところへ向かったそう。

まるでレスキュー隊のような頼もしい光景に、惚れ惚れしてしまいます。

おこめ君も、川岸でパパのことを見つけ、心配そうに声をかけていたとのこと。そして…勇気を出してパパのもとへ！ちょっぴり怖がりなおこめ君ですが、パパのためなら怖さだって乗り越えられてしまうようです。

そんな勇敢さに溢れたふたりのかっこいい姿に、キュンとしてしまいます。

帰ろうと思っていたら、おもち君が…

そうしてしばらくの間、川遊びを楽しんでいたおもち君とおこめ君。川が大好きなおもち君は元気いっぱいのようですが、おこめ君のお顔に少し疲れの色が見えてきたそう。

そこで、今日はこの辺で切り上げることに。帰り支度を始めるパパとママですが…後ろをふり返ると、そこにはまだまだ遊ぶ気満々のおもち君の姿が。

おうちに帰りたくなくなってしまうほど楽しんでもらえたところを見ると、きっと、最高のお誕生日プレゼントになったことでしょう。

その後、おうちへ到着すると、パパがリビングでお昼寝を始めたそう。きっとパパもたくさん遊んで疲れていたのでしょう。

そんなパパの姿を見たおもち君とおこめ君は、パパの近くに来て添い寝をしてくれたといいます。

そんな幸せいっぱいなおもち君のお誕生日の光景は、「『無理ですぅ！』のおこめ君が見られて胸熱ｗ」「ふたりで助けに行く姿は感動」「見れば見るほど良い家族だなぁって思える素敵なファミリー」と、温かい気持ちを届けることに。

YouTubeチャンネル『もちごめ兄弟ちゃんねる』には、そんなおもち君とおこめ君の楽しい思い出がたくさん綴られていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。