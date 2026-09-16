セブン‐イレブン「もちもち食感どーなつ」3商品発売　シュガー・チョコ＆クランブル・きなこ

セブン‐イレブンは、沖縄県を除く全国の店舗で「もちもち食感どーなつ」3商品を9月21日から順次発売する。

ラインアップは、「もちもち食感どーなつ シュガー」「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」「もちもち食感どーなつ きなこ」。

国産米粉を配合した生地の水分保持により、もちもちとした食感を実現したシリーズ。生地内部の水分をギュッと閉じ込めることで、最後のひと口までパサつかず、吸い付くようなしっとり感ともちもち食感を楽しめる仕上がりとした。

◆「もちもち食感どーなつ シュガー」

「もちもち食感どーなつ シュガー」は税込138.24円。

口どけのよいシュガーをシンプルにまとわせたドーナツ。国産米粉配合によるみずみずしい生地の食感が引き立ち、日常のおやつとして毎日食べても飽きのこない、軽やかな味わいが特長。

◆「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」

「もちもち食感どーなつ チョコ＆クランブル」は税込159.84円。

【画像はこちら】「もちもち食感どーなつ」チョコ＆クランブル・きなこなど

しっとり・もちもちの生地に、濃厚なチョコレートをコーティングし、さらにザクザクとした食感のクランブルをたっぷりとトッピングした。

クランブルの食感ともちもちという2つの食感が口の中で合わさる、新感覚のドーナツ。しっかりとした満足感があり、ご褒美スイーツとしても最適としている。

◆「もちもち食感どーなつ きなこ」

「もちもち食感どーなつ きなこ」は税込138.24円。

こだわりのもちもち食感を最もストレートに感じられる王道フレーバー。噛むほどに広がる生地本来のやさしい甘みに、香ばしいきなこを合わせた。

どこか懐かしく、何度でも食べたくなるおいしさを目指した。