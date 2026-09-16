ヤンキースの伝説的スター、ミッキー・マントルの希少な写真が300万ドル（約4億6527万円）で売却されたと、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。

写真は1951年3月5日にアリゾナ州フェニックスで撮影されたもので、翌52年に発行され、史上最も有名なベースボールカードの一つとなったトップス社製マントルのカードに使用された。オークション会社「ハント・オークションズ」が仲介した個人売買で、ニューヨーク州出身の収集家ロン・ファーマン氏が購入した。

特筆すべきはカードそのものではなく、その「元写真」に300万ドルもの値がついたことだ。写真はオリジナルのネガから撮影時期に現像された第1世代を意味する「PSA Type I」と認定されている。サインは入っていないが、スポーツ写真として史上最高額を記録。これまでサインなしの最高額だった、マントルの1951年ボウマンのルーキーカードに使われた写真の84万3750ドルを3倍以上も上回った。

52年トップスのマントルは、米スポーツ界を代表するコレクターズアイテム。2022年には最高級クラスのカードが1260万ドルで売却され、ベースボールカードの公開オークション史上最高額を記録している。近年はカードだけでなく、その原版となった歴史的写真にもコレクターや投資家の人気が集中。PSAの写真鑑定士は「需要は過去最高だが、供給は極めて少ない」と説明している。1枚のカードを生み出した75年前の写真が、新たな「お宝」として驚異的な価値をつけた。