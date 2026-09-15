マガジン漫画、デビュー作の1巻が異例の発売前重版 『千仙戦記』
「週刊少年マガジン」で6月から連載中の漫画『千仙戦記』コミックス第1巻が、16日に発売される。作画担当の川崎りゅうが氏は、2023年に110回新人漫画大賞を授賞したばかりで、マガジン編集部は「今作が商業誌デビュー作にも関わらず、発売１ヶ月前の8月の時点で1巻の重版が決まっていた」と説明した。
【画像】異例の発売前重版となった『千仙戦記』コミックス第1巻
ベテランの人気作家であれば発売前に重版が決まることが稀にあるが、新人のデビュー作1巻での発売前重版は異例だという。川崎氏も「信じられない…本当に売れるんですかね…大丈夫ですかね…」と驚いている。
同作が商業レビュー作となる作画担当の川崎氏は、連載が決まるまでは『ガチアクタ』のアシスタントを勤めていたという経歴の持ち主。その画力は「国内のみならず、海外で人気が出そう」と社内外・読者からの評判が高いと編集部は説明した。
■千仙戦記（原作：エーテン 漫画：川崎りゅうが）あらすじ
いくつもの国が世界を分かつ戦乱の世のこと。野心あふれる覇王によってとある小国が攻め滅ぼされ、一人の少年が囚われの身となった。だが少年は諦めていなかった…いつか人々を覇王の手から救うことを。そのために超常の力を持つ存在--「仙人」となることを少年は志す!!
【画像】異例の発売前重版となった『千仙戦記』コミックス第1巻
ベテランの人気作家であれば発売前に重版が決まることが稀にあるが、新人のデビュー作1巻での発売前重版は異例だという。川崎氏も「信じられない…本当に売れるんですかね…大丈夫ですかね…」と驚いている。
■千仙戦記（原作：エーテン 漫画：川崎りゅうが）あらすじ
いくつもの国が世界を分かつ戦乱の世のこと。野心あふれる覇王によってとある小国が攻め滅ぼされ、一人の少年が囚われの身となった。だが少年は諦めていなかった…いつか人々を覇王の手から救うことを。そのために超常の力を持つ存在--「仙人」となることを少年は志す!!
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