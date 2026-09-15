【365日5800円】無料朝食ビュッフェ付き神コスパのビジネスホテルに泊まってみた｜リピーター率95%「ホテルAZ」
YouTubeチャンネル「ITSUKA JAPAN」が「【365日5800円】無料朝食ビュッフェ付き神コスパのビジネスホテルに泊まってみた｜リピーター率95%「ホテルAZ」」を公開した。動画では、365日同一価格で宿泊でき、朝食ビュッフェまで無料でついてくるビジネスホテル「ホテルAZ」の宿泊体験をレポートしている。
今回は香川県にある「HOTEL AZ 香川宇多津店」に宿泊。JR坂出駅からバスで向かい、虹色のラインが目を引く外観のホテルに到着した。エントランスに入ると、フロントの脇には日用品やスナック菓子が買える100円ショップのコーナーがあり、別フロアにはコインランドリーも備わっているなど、出張などの長期滞在にも便利な設備が整っている。
客室はシンプルなシングルルームで、ベッド、テレビ、冷蔵庫、ユニットバスといった必要な設備がコンパクトにまとめられている。机の引き出しに用意されたホテルの冊子には「全国93店舗」を展開していることが記されており、チェーン全体で365日同一価格という独自の料金体系を採用していることがわかる。
夕食は、館内のレストラン「AZ cafe -Shidaka-」を利用。990円という手頃な価格でバイキングを楽しめるのが特徴で、カレーや餃子、唐揚げ、サラダなど多彩なメニューが提供されている。追加料金でアルコールの飲み放題プランも選択でき、充実した食事の様子が収められている。食後は近隣にある大型スーパーや夜の街を散策し、翌朝には宿泊料に含まれる無料の朝食ビュッフェを満喫した。
宿泊だけでなく、食事や日用品の調達まで館内や周辺で完結できる利便性と、年間を通じて変わらない手頃な価格設定が魅力の「ホテルAZ」。ビジネスでの出張や観光など、宿泊費を抑えながらも快適に過ごしたい時の選択肢として参考にしてみてはいかがだろうか。
今回は香川県にある「HOTEL AZ 香川宇多津店」に宿泊。JR坂出駅からバスで向かい、虹色のラインが目を引く外観のホテルに到着した。エントランスに入ると、フロントの脇には日用品やスナック菓子が買える100円ショップのコーナーがあり、別フロアにはコインランドリーも備わっているなど、出張などの長期滞在にも便利な設備が整っている。
客室はシンプルなシングルルームで、ベッド、テレビ、冷蔵庫、ユニットバスといった必要な設備がコンパクトにまとめられている。机の引き出しに用意されたホテルの冊子には「全国93店舗」を展開していることが記されており、チェーン全体で365日同一価格という独自の料金体系を採用していることがわかる。
夕食は、館内のレストラン「AZ cafe -Shidaka-」を利用。990円という手頃な価格でバイキングを楽しめるのが特徴で、カレーや餃子、唐揚げ、サラダなど多彩なメニューが提供されている。追加料金でアルコールの飲み放題プランも選択でき、充実した食事の様子が収められている。食後は近隣にある大型スーパーや夜の街を散策し、翌朝には宿泊料に含まれる無料の朝食ビュッフェを満喫した。
宿泊だけでなく、食事や日用品の調達まで館内や周辺で完結できる利便性と、年間を通じて変わらない手頃な価格設定が魅力の「ホテルAZ」。ビジネスでの出張や観光など、宿泊費を抑えながらも快適に過ごしたい時の選択肢として参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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