仲良くなると雑になるのは「あなたのせい」ではない。理不尽な甘えを断ち切る安全な距離の作り方
心理カウンセラー・公認心理師の栗林あや（いがぐりこ）氏が、YouTubeチャンネル「公認心理師いがぐりこの人間関係がラクになる心理学」にて「仲良くなると雑になる人。距離が縮まると態度が変わる心理と対処法【公認心理師が解説】」を公開した。
動画では、親しくなった途端に態度が雑になる人の心理と、自分を守るための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、相手の態度が雑になるのは「あなたの優しさのせいではありません」と断言する。
その原因は、相手の頭の中で起きている勘違いにあるという。
1つ目の理由は「親しくなった＝もう気を使わなくていい」という誤解だ。相手は関係が壊れないと安心し、気配りをやめる口実にしてしまう。
2つ目の理由は、距離が近くなることで、相手を「別の一人の人間」として見られなくなることだ。
まるで自分の身内のように扱い、外には見せないわがままや八つ当たりを平気でぶつけてくるようになる。栗林氏は、特に女性の相談者に多いケースとして「まるでお母さんのように、何でも許してくれる存在を押し付けられちゃう」と説明した。
このような相手への対処法として、栗林氏は2つのポイントを提示する。
1つ目は、「相手がまた前みたいに優しくしてくれる」と期待して頑張るのをやめることだ。
出会った頃の親切な姿は一過性のものであり、今の雑な態度こそが関係に慣れたときに見せる「素の姿なのかもしれない」と冷静に受け止める必要がある。
2つ目は、「親しくなっても相手を大事にする当たり前のことは変わらない」と考え直すことだ。親しくなることと、相手の都合を無視することは全く別である。
最後に栗林氏は、相手の雑な態度が変わらない場合、無理に元の状態に戻そうと我慢するのではなく、会う頻度を減らしたり、連絡の返信を遅らせたりして「安全な距離をあなた自身が作っていく」ことが重要だと結論付けた。
自分を守るために、心地よく付き合える距離感を保つことが重要であるとまとめている。
動画では、親しくなった途端に態度が雑になる人の心理と、自分を守るための具体的な対処法を解説している。
栗林氏はまず、相手の態度が雑になるのは「あなたの優しさのせいではありません」と断言する。
その原因は、相手の頭の中で起きている勘違いにあるという。
1つ目の理由は「親しくなった＝もう気を使わなくていい」という誤解だ。相手は関係が壊れないと安心し、気配りをやめる口実にしてしまう。
2つ目の理由は、距離が近くなることで、相手を「別の一人の人間」として見られなくなることだ。
まるで自分の身内のように扱い、外には見せないわがままや八つ当たりを平気でぶつけてくるようになる。栗林氏は、特に女性の相談者に多いケースとして「まるでお母さんのように、何でも許してくれる存在を押し付けられちゃう」と説明した。
このような相手への対処法として、栗林氏は2つのポイントを提示する。
1つ目は、「相手がまた前みたいに優しくしてくれる」と期待して頑張るのをやめることだ。
出会った頃の親切な姿は一過性のものであり、今の雑な態度こそが関係に慣れたときに見せる「素の姿なのかもしれない」と冷静に受け止める必要がある。
2つ目は、「親しくなっても相手を大事にする当たり前のことは変わらない」と考え直すことだ。親しくなることと、相手の都合を無視することは全く別である。
最後に栗林氏は、相手の雑な態度が変わらない場合、無理に元の状態に戻そうと我慢するのではなく、会う頻度を減らしたり、連絡の返信を遅らせたりして「安全な距離をあなた自身が作っていく」ことが重要だと結論付けた。
自分を守るために、心地よく付き合える距離感を保つことが重要であるとまとめている。
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公認心理師いがぐりこが、人間関係に疲れやすい30～50代女性へ、今日から使える心理学をお届けします。心理カウンセラー歴12年以上、1,165件超のカウンセリングと2,697名以上のセミナー実績。FAP療法などトラウマケアを専門に、自己肯定感の高め方や不安の手放し方をわかりやすく解説します。
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