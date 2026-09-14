気象庁は１４日、北海道から九州にかけての広い範囲に、高温に関する「早期天候情報」を発表しました。

【画像を見る】日本列島を覆う暖気 9月20日（日）の予想

暖かい空気が流れ込みやすいため、気温は２０日ごろから「かなりの高温」になる見込みだとして、農作物や家畜の管理のほか、関東甲信から西にかけては熱中症にも注意を呼びかけています。

早期天候情報が発表された地域は、北海道太平洋側、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部です。

早期天候情報は、その時期としては１０年に１度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性がいつもより高まっているときに、６日前までに注意を呼びかける情報です。

各地方に発表された高温に関する早期天候情報は、以下のとおり。

北海道太平洋側

向こう５日間程度の気温は平年並の日が多いが、その後は暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋１．８℃以上

東北

向こう４日間程度の気温は平年並の日が多いが、その後は暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．１℃以上

関東甲信

向こう４日間程度の気温は平年並だが、その後は暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．５℃以上

北陸

向こう２日間程度の気温は平年並だが、その後は暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．４℃以上

東海

向こう３日間程度の気温は平年並だが、その後は暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．１℃以上

近畿

向こう２週間は、暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．２℃以上

中国

向こう２週間は、暖かい空気が流れ込みやすく、気温は１９日ごろからかなり高くなる見込み

平年の平均気温との差：＋２．３℃以上

四国

向こう２週間は、暖かい空気が流れ込みやすく、気温は１９日ごろからかなり高くなる見込み

平年の平均気温との差：＋２．０℃以上

九州北部

向こう２週間は、暖かい空気が流れ込みやすく、気温は１９日ごろからかなり高くなる見込み

平年の平均気温との差：＋２．３℃以上

九州南部

向こう２週間は、暖かい空気が流れ込みやすい

平年の平均気温との差：＋２．０℃以上