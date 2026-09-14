東京ディズニーシーのアトラクション『アクアトピア』が14日をもってクローズします。2001年9月4日の開園から続いてきたアトラクションの終了に、SNSではファンからの感謝の言葉や終了を惜しむ声が広がっています。

『アクアトピア』は、“新しい航海システムを開発するために作られた研究施設”。フェスティバルの開催を記念して特別に一般開放され、科学者たちが生み出した画期的なウォータービークルの乗り心地を体験できるというバックグラウンドストーリーを持っています。

実験用のプールには渦巻きや間欠泉、滝などが点在。来園者は迷路のようなコースを巡りながら、急な方向転換やスピンといった予測不能な動きを楽しめるアトラクションです。

SNSには「25年間ありがとう」や「思い出をありがとう」といった言葉や「一番大好きなアトラクション」など、愛を伝える投稿があふれています。

■公式Xにメッセージ「25年にわたってたくさんの笑顔を生み出してきた」

東京ディズニーリゾートPRの公式Xは、開園時間を前にゲストに向けてメッセージを投稿しました。