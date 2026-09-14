ヤクザを辞めた男たちのその後。大手コンビニ店長から無職まで…足を洗った後の「過酷すぎるサバイバル」
2011年に施行された全国暴排条例から約15年。その間、暴力団はますます縮小する一方、トクリュウの台頭など反社は形を変えて時代を生き延びてきた。一方では、足を洗った人間も少なくないが、それは茨の道だという。龍谷大学犯罪学研究センター嘱託研究員などを務める社会学者の廣末登氏は、次のように話す。
「元暴力団員の場合はいわゆる“元暴5年ルール”があって、銀行口座が作れない、賃貸住宅を借りづらいといった制限がかかる。そうなると社会復帰したくても、まともな就職はもちろん、自営業も厳しいのが現実。このせいでうまく社会復帰できずに、再び犯罪に手を出してしまったり、ヤクザや半グレの手下となるようなケースが過半を占めています」
当事者に聞くと、そんななか、社会復帰ができる人とできない人の差が明確に浮かび上がった。
◆“キレ癖”が抜けず、なかなか社会生活が送れない
静岡県某市を拠点とする元ヤクザの丸岡忠雄（仮名・40代後半）は、“キレ癖”が抜けず、なかなか社会生活が送れないという。
「7年前に某組織から破門されてカタギになりました。ヤクザ歴は20年ちょっと。俺はシノギ（経済活動）が苦手なタイプでしたが、腕っぷしには自信があった。今思えばそれが仇となり、ヤクザを辞めてからも、まともな職につけていない。何とか職を得ても、カタギに使われるという状況に耐えられなくなってしまうんです」
丸岡のようなタイプが「もっとも社会復帰が難しい」と前出の廣末氏も言う。
「いわゆる元ヤクザには大きく2つのタイプがある。地頭がよくコミュニケーション力のあるタイプと、アンガーマネジメントができないタイプ。後者は組織の中にいるときも厄介者扱いされ、居場所をなくしてしまうし、社会に出ても当然、うまくいかない。一方の前者はコミュ力に優れ、必要に応じてキレる演技ができ、現役時代にしっかりとカネをためカタギになってもうまくいく人が多い」
◆同業者の「タタキ」に遭い、障害者に。やむなくカタギとなる
5年前まで関西系の大手組織三次団体の幹部だった田宮祐介（仮名・30代後半）はさらに悲惨な思いを味わってきた。
「一時は、特殊詐欺グループを率いて、毎月1000万円超の収入があった。毎晩、ミナミや北新地のクラブに弟分を連れていき、一晩で700万円使ったこともある。シャブにも手を出し、夜毎、乱交パーティーですよ。全盛期でした。だが、そんなことばっかりしていれば当然、目立つし、噂にもなる」
「元暴力団員の場合はいわゆる“元暴5年ルール”があって、銀行口座が作れない、賃貸住宅を借りづらいといった制限がかかる。そうなると社会復帰したくても、まともな就職はもちろん、自営業も厳しいのが現実。このせいでうまく社会復帰できずに、再び犯罪に手を出してしまったり、ヤクザや半グレの手下となるようなケースが過半を占めています」
◆“キレ癖”が抜けず、なかなか社会生活が送れない
静岡県某市を拠点とする元ヤクザの丸岡忠雄（仮名・40代後半）は、“キレ癖”が抜けず、なかなか社会生活が送れないという。
「7年前に某組織から破門されてカタギになりました。ヤクザ歴は20年ちょっと。俺はシノギ（経済活動）が苦手なタイプでしたが、腕っぷしには自信があった。今思えばそれが仇となり、ヤクザを辞めてからも、まともな職につけていない。何とか職を得ても、カタギに使われるという状況に耐えられなくなってしまうんです」
丸岡のようなタイプが「もっとも社会復帰が難しい」と前出の廣末氏も言う。
「いわゆる元ヤクザには大きく2つのタイプがある。地頭がよくコミュニケーション力のあるタイプと、アンガーマネジメントができないタイプ。後者は組織の中にいるときも厄介者扱いされ、居場所をなくしてしまうし、社会に出ても当然、うまくいかない。一方の前者はコミュ力に優れ、必要に応じてキレる演技ができ、現役時代にしっかりとカネをためカタギになってもうまくいく人が多い」
◆同業者の「タタキ」に遭い、障害者に。やむなくカタギとなる
5年前まで関西系の大手組織三次団体の幹部だった田宮祐介（仮名・30代後半）はさらに悲惨な思いを味わってきた。
「一時は、特殊詐欺グループを率いて、毎月1000万円超の収入があった。毎晩、ミナミや北新地のクラブに弟分を連れていき、一晩で700万円使ったこともある。シャブにも手を出し、夜毎、乱交パーティーですよ。全盛期でした。だが、そんなことばっかりしていれば当然、目立つし、噂にもなる」