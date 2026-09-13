免許証＆本名を公開→大反響のアイドル、抜群プロポーションに衝撃 プールでの姿が「美しい」「可愛すぎる」
アイドルグループ「KissBee」の中山星香が12日までにInstagramを更新。ハワイで撮影した水着姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な過去の水着ショットも（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共に、ステージ写真やオフショットを披露している中山。
今回の投稿では「こっち見てたでしょ？？」と問いかけ、「Wet’n’Wild Hawaii プールめっちゃ良かった スライダーの種類もたくさんで楽しすぎた また行きたい」と、ハワイのプールで撮影した写真を公開。水着姿の中山は、髪に白い花を飾り、カメラを見つめている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。
先日は「運転免許 更新しました」と自身の運転免許証を披露。「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など話題を集めていた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な過去の水着ショットも（5枚）
普段から「#奇跡の31歳アイドル」のキャッチフレーズと共に、ステージ写真やオフショットを披露している中山。
今回の投稿では「こっち見てたでしょ？？」と問いかけ、「Wet’n’Wild Hawaii プールめっちゃ良かった スライダーの種類もたくさんで楽しすぎた また行きたい」と、ハワイのプールで撮影した写真を公開。水着姿の中山は、髪に白い花を飾り、カメラを見つめている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）