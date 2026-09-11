国連が推奨する「イコールアース図法」の世界地図で北方領土がロシア領と同じ色で描かれていたことをめぐり、地図の製作者は10日、日本語版については、日本領と同じ色に変更したことを明らかにしました。

各国の面積をより正確に反映した「イコールアース図法」について国連総会は4日、使用を促す決議を採択しました。

ただ、北方領土がロシア領と同じ色で描かれていることなどを受け、日本政府は修正を申し入れていました。

「イコールアース図法」の提唱者で地図を製作したトム・パターソン氏が10日、NNNの取材に応じ、日本語版については、北方領土を日本領と同じ色に変更し、島の名前も日本語の表記を採用したと明らかにしました。

「イコールアース図法」提唱者 トム・パターソン氏「説得力のある根拠があれば変更する用意はある。イコールアース図法で北方領土の扱いを変更することについては十分な根拠が示された」

ただ、英語版については、争いのある地域に使う薄い灰色に変更したということです。

各国から多くの意見が寄せられていて、パターソン氏は、地図の修正には柔軟に対応するとしています。