台風・大雨・長期予報を、気象予報士の松浦悠真が専門知識とわかりやすい言葉で解説。最新動画や気象情報、空の写真・動画投稿もこちらから。

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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。