【大雨警戒まとめ】11日は東海・関東甲信で再び雨が強まる！土砂災害の危険性や今後の見通し
気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【再び大雨】11日は東海・関東甲信で雨強まる 土砂災害に注意｜大雨情報 #集中豪雨 #大雨 #警報級大雨」を公開した。動画では、2026年9月11日の東海・関東甲信地方を中心とした大雨の見通しと、土砂災害への警戒について詳しく解説している。
動画の前半では、天気図を用いながら雨雲の発達について説明。南海上に停滞していた秋雨前線が北上し、そこに向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで、東海地方沖などで雨雲が発達しているという。11日の明け方から日中にかけて、三重県や愛知県、静岡県などに活発な雨雲がかかる予想で、局地的に雨雲が組織化して線状降水帯が発生する可能性もあると指摘した。
中盤では、12日までの予想降水量に言及。和歌山県、三重県、静岡県、山梨県の周辺で100mm以上、関東にかけての広い範囲で50mm程度の雨が予想されている。単体では甚大な被害を及ぼす雨量ではないものの、松浦氏は「これまでの大雨で地盤が緩んでいるということを考えると、この雨量でも十分に大雨と言っていい」と強調。さらに、アンサンブル予報の結果から、低気圧の進路次第では愛知県や長野県などでも雨量が増える恐れがあるとしている。特に長野県では、11日の明け方から正午まで土砂災害の危険度が「警報級」となる見通しを示した。
動画の最後では、自身が運営する「マニアック天気」の公式サイトを紹介。最新の防災気象情報や注意・警戒期間を地図上や時系列で確認できる機能を案内している。「ものすごく危険な雨の降り方になるっていう雰囲気ではない」としつつも、「これまでの雨を考えてちょっと注意が必要」と語る松浦氏。詳しい解説や最新の情報は、動画本編および公式サイトで確認してほしい。
動画の前半では、天気図を用いながら雨雲の発達について説明。南海上に停滞していた秋雨前線が北上し、そこに向かって暖かく湿った空気が流れ込むことで、東海地方沖などで雨雲が発達しているという。11日の明け方から日中にかけて、三重県や愛知県、静岡県などに活発な雨雲がかかる予想で、局地的に雨雲が組織化して線状降水帯が発生する可能性もあると指摘した。
中盤では、12日までの予想降水量に言及。和歌山県、三重県、静岡県、山梨県の周辺で100mm以上、関東にかけての広い範囲で50mm程度の雨が予想されている。単体では甚大な被害を及ぼす雨量ではないものの、松浦氏は「これまでの大雨で地盤が緩んでいるということを考えると、この雨量でも十分に大雨と言っていい」と強調。さらに、アンサンブル予報の結果から、低気圧の進路次第では愛知県や長野県などでも雨量が増える恐れがあるとしている。特に長野県では、11日の明け方から正午まで土砂災害の危険度が「警報級」となる見通しを示した。
動画の最後では、自身が運営する「マニアック天気」の公式サイトを紹介。最新の防災気象情報や注意・警戒期間を地図上や時系列で確認できる機能を案内している。「ものすごく危険な雨の降り方になるっていう雰囲気ではない」としつつも、「これまでの雨を考えてちょっと注意が必要」と語る松浦氏。詳しい解説や最新の情報は、動画本編および公式サイトで確認してほしい。
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マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。