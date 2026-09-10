有名ブランドをかたり、販売されているというニセモノの金製品。見破るポイントはどこにあるのでしょうか？

いつの時代も人々を虜にしてきた金。安定した資産としての人気も高まっていますが、いま、ニセの金製品による被害が相次いでいます。

実態を調べるため、Nスタは消費者庁を取材しました。

消費者庁財産被害対策室 福島徹 室長

「『田中貴金属工業』『ミキモト』。こちらの名前をかたった偽サイトで、消費者の方が商品を購入して届けられたもの」

こちらは、金製品として販売されていたという“ニセモノ”のコイン。実際に持ってみると…

Nスタ

「金のようなズッシリ感はないですね」

金は磁石に引き寄せられない性質を持っていますが…

Nスタ

「磁石にくっつきましたね」

このコイン、消費者庁が検査したところ主な成分は銅が7割、鉄が2割。そう、金ではありません！

こうしたニセモノの金に関する相談は、去年10月から今年7月に239件。あわせて100万円以上の被害が出ています。

ニセモノを見破るポイントはどこにあるのでしょうか？

消費者庁財産被害対策室 福島徹 室長

「極端に金額が安く表示、書いてあることに違和感、おかしな日本語だとか、（ニセモノではないかと）疑っていただきたい」

ニセの金を買ってしまった場合は、消費者ホットライン「188（いやや！）」に電話して相談するように呼びかけています。