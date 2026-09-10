健康パンの専門家のむらまつさき氏が、「【知らないと損】人気の菓子パンに使われる危険な材料5選」を公開した。動画では、市販の菓子パンに潜む健康リスクと、美味しくパンを楽しみ続けるための賢い選び方について解説している。



むらまつ氏は、人気の菓子パンが「また食べたいと思う味」に仕上がっている背景には、美味しさや食感を良くするための様々な材料が使われていると指摘する。安全性の基準をクリアしていても、週に何度も食べ続けることで、将来的に体の不調や病気につながる「要注意な材料」が存在するという。



動画内では、その代表格として5つの材料が挙げられた。



これらの材料は、パンを大量に、安定して美味しく作るために不可欠であり、「必ずしも悪物とは言い難い」とむらまつ氏は語る。重要なのは「どんな材料が使われているかを、まずは知ること」だと強調。1週間や1ヶ月単位でバランスを取り、自分の体に合っているかを見極めることで、罪悪感なくパンを楽しむことができると結論づけた。



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