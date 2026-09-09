2000安打の名打者・駒田徳広、実は“驚くほど体が硬い” 専門家も驚愕した意外な身体
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「可動域を広げるには脳が関係していた!? 駒田徳広の体が硬い原因に迫る」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の駒田徳広氏がゲスト出演し、現役時代のプレッシャーとの向き合い方や、極端に体が硬いことによる意外な悩みを明かした。
動画の前半では、身長191センチと長身の駒田氏が「満塁男」と呼ばれた現役時代のエピソードを披露。大舞台でのメンタルについて問われると、「積極的マイナス思考で最悪をまず考えることから始めて」と語り、最悪の事態を覚悟することで冷静に対処できるという独自の思考法を明かした。
その後、話題は駒田氏の体の硬さへ。全ての関節の可動域が狭いという駒田氏が、前屈や両腕を上げる動作を実践してみせると、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏も「全然いかない」と驚愕。
後半では、実際にベッドに横たわり体の状態を詳しくチェック。足首の可動域が極端に狭いことが指摘されると、駒田氏は中学時代にくるぶしにヒビが入った経験を打ち明けた。角田氏は「痛みに対して記憶がされすぎて中枢感作というものが起きています」と分析し、過去のケガによる恐怖感が防御反応を引き起こし、無意識に動きを制限していると解説。その後、皮膚の滑走性を高める施術を行うと可動域に変化が表れた。
レジェンドの豪快なプレースタイルの裏に隠された身体的な苦労と、それを紐解く専門家の鮮やかな手腕が楽しめる動画となっている。
動画の前半では、身長191センチと長身の駒田氏が「満塁男」と呼ばれた現役時代のエピソードを披露。大舞台でのメンタルについて問われると、「積極的マイナス思考で最悪をまず考えることから始めて」と語り、最悪の事態を覚悟することで冷静に対処できるという独自の思考法を明かした。
その後、話題は駒田氏の体の硬さへ。全ての関節の可動域が狭いという駒田氏が、前屈や両腕を上げる動作を実践してみせると、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏も「全然いかない」と驚愕。
後半では、実際にベッドに横たわり体の状態を詳しくチェック。足首の可動域が極端に狭いことが指摘されると、駒田氏は中学時代にくるぶしにヒビが入った経験を打ち明けた。角田氏は「痛みに対して記憶がされすぎて中枢感作というものが起きています」と分析し、過去のケガによる恐怖感が防御反応を引き起こし、無意識に動きを制限していると解説。その後、皮膚の滑走性を高める施術を行うと可動域に変化が表れた。
レジェンドの豪快なプレースタイルの裏に隠された身体的な苦労と、それを紐解く専門家の鮮やかな手腕が楽しめる動画となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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